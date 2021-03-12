Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

На шоу "Маска" вперше покажуть нового персонажа. Він сексі!

Сьогодні, 14:37

У восьмому випуску з'явиться Вовк

У новому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", де раніше несподівано з'явилася Наталя Могилевська, глядачі познайомляться з абсолютно новим героєм – стильним і сексуальним Вовком, який зведе з розуму всіх дівчат.

Нагадаємо, що на нашому сайті є календар весняних свят 2021, де зібрані найцікавіші і класні ідеї для подарунків, які можна подарувати рідним та близьким.

Хоча Вовк – досить популярний у всьому світі герой телеформату The Masked Singer, в українській адаптації він буде зовсім іншим.

Цей учасник – неймовірно харизматичний і стильний. Він має яскраві жовті очі й довгі кігті, а одягнений в мерехтливий комбінезон з глибоким вирізом і об'ємними плечима.

Вовк виступить в гіпершоу "Маска" тільки один раз, тому глядачам і зоряним детективам буде непросто відгадати, яка суперзірка сховалася в цьому неймовірному образі. Але герой переконує – його ім'я відоме кожному.

Читайте також:
"Хотіла, щоб мене вже розкрили": Аліна Гросу розповіла, що не так із костюмом Троянди на шоу "Маска"

"Не буду вам брехати – насправді ви всі добре знаєте мене, – почне свою розповідь загадковий Вовк. – Мало хто з вас представляє, яку філософію сповідує моя душа. Творчість для мене почалася ще тоді, коли мені було 7".

Вовк
Фото: телеканал "Україна"

На грандіозній сцені каналу "Україна" Вовк виконає мегахит групи Muse – Supermassive Black Hole. Виявиться, що цей артист володіє не тільки гарними вокальними даними, але і вражаючою пластикою тіла. Яка суперзірка замаскувалася у цьому образі? Дізнаємося вже в цю суботу, коли Вовк зніме маску.

Також у восьмому випуску гіпершоу "Маска" глядачі побачать нові виступи учасників групи Б – веселого Буряка, ефектної Бабки, мужнього Носорога, магічного Мольфара і неймовірно милого Циклопа.

Дивіться новий епізод самого найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 13 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше на шоу "Маска" Андрій Данилко видав інтимний секрет Ірини Білик .

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці" Дракон накинувся на Остапчука та Винника: як пройшов сьомий ефір шоу "Маска" "Трохи задуває під спідницю": Володимир Остапчук здивує оригінальним чином в шоу "Маска"
шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Дешевле Египта. Почему вы должны посетить экзотичный Занзибар
Дешевле Египта. Почему вы должны посетить экзотичный Занзибар
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча

Популярні статті

Сьогодні, 15:39Модно

Як чистити нубук: покрокова інструкція

Сьогодні, 14:25No Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

Сьогодні, 14:06Events

Прощена неділя-2021: традиції дня

Сьогодні, 13:14Психо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

Сьогодні, 10:11Смачно

Салати з редису: 3 весняних рецепти

Сьогодні, 06:35Психо

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Овнам не можна поспішати, а Тельці зможуть знайти кохання

Вчора, 19:16Смачно

Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчора, 18:38Смачно

Великий піст-2021: щоденне меню на тиждень

Вчора, 16:11Модно

Як чистити срібло: корисні поради

Вчора, 14:36Зірково

Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці"

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 11 березня: Козерогу потрібно завершити всі свої справи, а на Водолія чекає успішний день

10 березняСмачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

10 березняСмачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

10 березняЗірково

Ексдружину Андрія Богдана заскочили з іншим чоловіком, але це не холостяк (фото)

9 березняЗірково

Сергій Притула йде з українського шоу, яке фінансує Росія

9 березняСмачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

Новини партнерів

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Известный российский певец госпитализирован в тяжелом состоянии
Известный российский певец госпитализирован в тяжелом состоянии
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти