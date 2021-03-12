На шоу "Маска" вперше покажуть нового персонажа. Він сексі!

У восьмому випуску з'явиться Вовк

У новому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", де раніше несподівано з'явилася Наталя Могилевська, глядачі познайомляться з абсолютно новим героєм – стильним і сексуальним Вовком, який зведе з розуму всіх дівчат.

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Хоча Вовк – досить популярний у всьому світі герой телеформату The Masked Singer, в українській адаптації він буде зовсім іншим.

Цей учасник – неймовірно харизматичний і стильний. Він має яскраві жовті очі й довгі кігті, а одягнений в мерехтливий комбінезон з глибоким вирізом і об'ємними плечима.

Вовк виступить в гіпершоу "Маска" тільки один раз, тому глядачам і зоряним детективам буде непросто відгадати, яка суперзірка сховалася в цьому неймовірному образі. Але герой переконує – його ім'я відоме кожному.

"Не буду вам брехати – насправді ви всі добре знаєте мене, – почне свою розповідь загадковий Вовк. – Мало хто з вас представляє, яку філософію сповідує моя душа. Творчість для мене почалася ще тоді, коли мені було 7".

Вовк

Фото: телеканал "Україна"

На грандіозній сцені каналу "Україна" Вовк виконає мегахит групи Muse – Supermassive Black Hole. Виявиться, що цей артист володіє не тільки гарними вокальними даними, але і вражаючою пластикою тіла. Яка суперзірка замаскувалася у цьому образі? Дізнаємося вже в цю суботу, коли Вовк зніме маску.

Також у восьмому випуску гіпершоу "Маска" глядачі побачать нові виступи учасників групи Б – веселого Буряка, ефектної Бабки, мужнього Носорога, магічного Мольфара і неймовірно милого Циклопа.

Дивіться новий епізод самого найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 13 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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