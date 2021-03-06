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На шоу "Маска" раскрыли Махаона, который всех довел до бешенства

Сегодня, 21:21

В седьмом эфире загадочного проекта выступил звездный гость

Седьмой выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина", где поцеловались Настя Каменских и Оля Полякова, начался с неожиданного номера. Вечер открыл Махаон – персонаж, который прежде не появлялся на проекте. Звездные детективы едва не сошли с ума, пытаясь отгадать, какая звезда прячется в этом костюме.

Загадочности Махаону добавило и то, что сложно было предположить – мужчина или женщина примерил этот фантастический костюм.

Махаон на шоу "Маска"
Махаон на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Махаон исполнил композицию Аллы Пугачевой "Нас бьют, мы летаем". По голосу звездные судьи сразу предположили, что это женщина, но также не отказывались от мысли, что это умелый вокалист мужчина.

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Геннадий Витер, Иво Бобул, Наталья Могилевская – вот, кто может быть Махаоном, считают NK, Андрей Данилко, Оля Полякова, Олег Винник и DZIDZIO. Судей и зрителей шоу "Маска" не стали долго мучать – Махаон снял маску и оказалось, что это Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская на шоу "Маска"
Наталья Могилевская на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Настя Каменских оказалась права – она единственная, кто заподозрил, что это может быть популярная украинская певица. Смотрите, как это все было:

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

А недавно Александр Пономарев рассказал, как скрывал от Винника и DZIDZIO свое участие в "Маске".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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