В полуфинале "Маски" рассекретили Циклопа

Гипершоу лишилось самого ми-ми-мишного персонажа

В полуфинале гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили Циклопа. Это самый милый и смешной персонаж проекта, но, к сожалению, мы не увидим его в следующую субботу.

Ранее мы рассказывали, что в одиннадцатом выпуске маску снял Лягушонок, который специально для участия в гипершоу выучил украинский язык.

Циклоп Фото: телеканал "Украина"

С первого появления Циклопа на шоу "Маска" звездные детективы решили, что в этом костюме прячется или Jerry Heil или Мишель Андраде. Потому, когда оказалось, что маску сняла последняя, мало кто удивился. Это действительно Мишель!

Мишель Андраде на шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

Андрей Данилко сказал, что во время выступления Циклопа убедился, что это Мишель.

"Вы слышали в подсказках было слово "Рroud". Я еще думаю, что это за такое слово. Трек Мишель Андраде", – поделился в эфире звездный детектив.

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.

Смотрите финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" 10 апреля, в 21:00, на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).

** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.

*** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться