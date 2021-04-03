В полуфинале "Маски" рассекретили Циклопа
Гипершоу лишилось самого ми-ми-мишного персонажа
В полуфинале гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили Циклопа. Это самый милый и смешной персонаж проекта, но, к сожалению, мы не увидим его в следующую субботу.
Ранее мы рассказывали, что в одиннадцатом выпуске маску снял Лягушонок, который специально для участия в гипершоу выучил украинский язык.
С первого появления Циклопа на шоу "Маска" звездные детективы решили, что в этом костюме прячется или Jerry Heil или Мишель Андраде. Потому, когда оказалось, что маску сняла последняя, мало кто удивился. Это действительно Мишель!
Андрей Данилко сказал, что во время выступления Циклопа убедился, что это Мишель.
"Вы слышали в подсказках было слово "Рroud". Я еще думаю, что это за такое слово. Трек Мишель Андраде", – поделился в эфире звездный детектив.
Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.
Смотрите финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" 10 апреля, в 21:00, на телеканале "Украина".
* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.
*** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.
Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"
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