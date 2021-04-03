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Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

Сегодня, 22:24

В полуфинале гипершоу рассекретили еще одну звезду

Гипершоу "Маска" на самом деле самый впечатляющий проект украинского телевидения. В полуфинале, который вышел на телеканале "Украина" в эту субботу, 3 апреля, рассекретили еще одну звезду.

Ранее свои маски уже сняли освежающее Мохито и застенчивый Лягушонок. Следом за ними проект покинула Бабка, которая уступила место Солнцу.

Бабка на шоу "Маска"
Бабка на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

В одиннадцатом выпуске гипершоу смелая участница (или участник) исполнила песню Billie Eilish – Bad Guy в оригинальной обработке. Андрей Данилко отметил, что именно вокал Бабки в шоу "Маска" самый разноплановый среди всех.

Когда Бабка сняла маску, оказалось, что это Анастасия Приходько. DZIDZIO признался, что подписался на Instagram певицы ранее, потому что чувствовал, что это она.

Анастасия Приходько на шоу "Маска"
Анастасия Приходько на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.

Смотрите финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" 10 апреля, в 21:00, на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.
*** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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Анастасия Приходько шоу Маска
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