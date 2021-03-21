Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

Узнайте все подробности нового эфира

В эту субботу, 20 марта, мы увидели девятый выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина", где ранее рассекретили Волка. Во время очередного эфира произошло еще больше забавных моментов и сюрпризов. Коротко обо всем – далее в материале.

Напоминаем, что в столичном ЦУМе работает выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта. До апреля можно вживую посмотреть на костюмы Циклопа, Ворона, Дракона и других героев загадочного шоу страны.

Открыл девятый эфир гипершоу "Маска" загадочный Ворон, который ранее не появлялся на шоу. Он исполнил песню "Юра" группы НЕАНГЕЛЫ и рассказал несколько подсказок звездным детективам. Когда Ворон снял маску, оказалось, что это звезда, которую все видели в костюме Солнца.

Ворон Фото: телеканал "Украина"

Далее на сцену вышел Дракон, который изрядно напугал Владимира Остапчука и Олега Винника ранее в эфире "Маски". На этот раз персонаж был спокойнее и даже потанцевал под песню Макса Барских.

Дракон Фото: телеканал "Украина"

Циклоп, чей голос раздражает Олю Полякову, снова поделился со звездными детективами и зрителями гипершоу новыми подсказками. Но это пока не очень помогает понять, что за звезда прячется в очаровательном костюме. А вот номер Циклопа очень растрогал зрителей.

Циклоп Фото: телеканал "Украина"

Сом зажег сцену шоу "Маска" вместе с очаровательной NK! Детективам удалось подловить нашего героя на том, что он понимает украинский язык. А ведь ранее Сом выдавал себя за иностранца.

Сом Фото: телеканал "Украина"

Лягушонок романтическим номером удивил звездных детективов гипершоу "Маска". Сидя за роялем он (или она?) исполнил песню "Белая стрекоза любви".

Лягушонок Фото: телеканал "Украина"

Пришел момент голосования, который определил первого номинанта на вылет. В девятом эфире им стал Сом.

Далее на сцену "Маски" вышел Буряк, в костюме которого видят Козловского или Кадная. Своим исполнением хита Rise Like a Phoenix участницы "Евровидения" Conchita Wurst он особенно впечатлил зрителей.

Буряк Фото: телеканал "Украина"

Настоящее искусство на сцене шоу "Маска" произошло во время выступления Бабки, которая снова удивила своим голосом. Невероятное перевоплощение поразило всех.

Бабка Фото: телеканал "Украина"

Солнце теперь еще больше запутало зрителей и экспертов шоу "Маска", потому что в начале выпуска оказалось, что в этом костюме не Злата Огневич, как думали все.

Солнце Фото: телеканал "Украина"

Носорог вновь выразил свою симпатию к Оле Поляковой, а после своего выступления схватил певицу и унес ее за кулисы.

Носорог Фото: телеканал "Украина"

Во время второго голосования определился еще один претендент на вылет из проекта. Согласно результатам, в номинацию вместе с Сомом попал Буряк.

Узнайте далее, кто снял маску – Сом или Буряк – и какая звезда пряталась в одном из костюмов.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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