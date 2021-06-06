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Возле дома Меган Маркл и принца Гарри заметили хищних животных

Вчера, 13:43

Герцогам Сассекским порекомендовали усилить охрану возле их дома в штате Калифорния

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри совсем скоро станут родителями. Но подготовиться спокойно к предстоящим родам у пары никак не получается. Как пишет The Mirror, в Монтесито неподалеку дома герцогов Сассекских заметили нескольких черных медведей. Один из зверей попытался залезть в курятник соседей Меган Маркл и принца Гарри. Чуть позже местные жители увидели, что поблизости разгуливают еще медведица и двое детенышей.

Местная инициативная группа рекомендовала Меган и Гарри обезопасить себя, усилив охрану, а также установить урны, в которые животным будет трудно проникнуть.

принц Гарри и Меган Маркл
принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Напомним, недавно всего в нескольких метрах от особняка Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито в штате Калифорния были найдены останки коренных американцев – представителей древнего племени чумаши, которые жили на этой территории еще 11 тысяч лет назад. К расследованию были приглашены антропологи.

Особняк в Монтесито Меган Маркл и принц Гарри приобрели год назад за 15 миллионов долларов (около 412 миллионов гривен). Раньше недвижимость принадлежала российскому бизнесмену Сергею Гришину, который еще в 2009 году приобрел этот особняк за 25 миллионов долларов и долгое время пытался его перепродать за более высокую стоимость – 34 миллиона долларов. Несмотря на престижность района, желающих заплатить такую сумму не было.

По соседству с Меган Маркл и принцем Гарри в этом районе живут такие звезды, как Эллен Дедженерес и Опра Уинфри, с которой супруги и записали скандальное интервью.

Больше об откровениях Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Не так давно в СМИ появилась информация, что Меган Маркл и принц Гарри планируют приехать в Лондон.

Ранее автор биографии герцогов Сассекских рассказал, почему Меган Марл решила обвинить королевскую семью в расизме.

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