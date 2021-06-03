Дядя Кейт Миддлтон заявил о ее попытке примерить Уильям и Гарри: делает все возможное

Кейт – замечательная судья и миротворец, уверен 56-летний Гэри Голдсмит. По его словам, герцогиня Кембриджская хочет дружбы и пытается сделать все, что в ее силах

Фото: closeronline.co.uk

56-летний Гэри Голдсмит (дядя Кейт Миддлтон) заявил, что его 39-летняя племянница – это практически единственный человек, которому под силу принести мир в королевскую семью.

По его словам, герцогиня Кембриджская "делает все возможное", чтобы принц Уильям наладил отношения со своим братом принцем Гарри после скандального интервью.

"Если кто-то и может принести мир королевской семье, так это Кейт. Кейт – замечательная судья и миротворец. Все в ней говорит о том, что она хочет дружбы и пытается сделать все, что в ее силах", – утверждает Гэри в интервью журналу Closer.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: closeronline.co.uk

Он также посоветовал принцу Гарри "взять себя в руки" и "прекратить потакать своим прихотям", пока он окончательно не разрушил отношения с родными.

Голдсмит заявил, что все в семье были глубоко поражены эмоциональными заявлениями герцога Сассекского, которые включали в себя обвинения королевской семьи в расизме и пренебрежении по отношению к его жене.

К тому же дядя Кейт Миддлтон уверен, что его племянница полностью готова к роли королевы Великобритании.

"Она с рождения была готова стать королевой, – заявляет он. – Это современная версия королевской семьи. Я думаю, что она прекрасно подходит на эту роль. Очевидно, я немного предвзят, но разве Кейт и Уильям не были бы великолепны в этих ролях?".

Кейт Миддлтон – герцогиня Кембриджская, жена принца Уильяма (внука королевы Елизаветы II), мать троих наследников на британский престол. Ее часто сравнивают с покойной свекровью, принцессой Дианой, благодаря безупречному стилю и этикету.

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон собирается наладить отношения с Меган Маркл, несмотря на скандальное интервью герцогов Сассекских. Кроме этого, герцогиня Кембриджская анонсировала выход своей книги вслед за Меган Маркл.

Кейт Миддлтон и принц Уильям также запустили свой YouTube-канал.

Смотрим первое видео королевской пары!

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