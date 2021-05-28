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Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже 300 тысяч стерлингов

Сегодня, 06:57

Расследованием их финансовых переводов пришлось заняться специальной комиссии по благотворительности

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: hulldailymail.co.uk

Принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в мошенничестве. Со счетов их благотворительного фонда Sussex Royal якобы исчезло 300 тысяч фунтов стерлингов, внесенных королевской семьей.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Половина пропавшей суммы, предположительно, ушла на оформление юридических бумаг для деятельности организации, а вот остальные деньги, выделенные на помощь нуждающимся, были переведены на счет компании Travalyst. Интересно, что 75% акций в ней принадлежат принцу Гарри.

В итоге расследованием финансовых переводов пришлось заняться специальной комиссии по благотворительности.

Заключение экспертов опубликовало изданием Mirror: "Комиссия завершила свою проверку и пришла к выводу, что деятельность благотворительной организации была законной и надлежащей".

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К слову, британские таблоиды пишут, что принцу Гарри нет надобности воровать деньги, поскольку принц Филипп оставил ему в наследство намного больше: точная сумма не разглашается, но предположительно это 30 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее принц Гарри заявил о страхе за жизнь Меган Маркл. Кроме этого, советники Елизаветы II призвали Гарри и Меган отказаться от своих титулов.

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