Біля будинку Меган Маркл і принца Гаррі помітили хижих тварин

Герцогам Сассекським порекомендували посилити охорону біля їхнього будинку в штаті Каліфорнія

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі зовсім скоро стануть батьками. Але підготуватися спокійно до майбутніх пологів у пари ніяк не виходить. Як пише The Mirror, в Монтесіто неподалік будинку герцогів Сассекських помітили кількох чорних ведмедів. Один із звірів спробував залізти в курник сусідів Меган Маркл і принца Гаррі. Трохи пізніше місцеві жителі побачили, що поблизу розгулюють ще ведмедиця і двоє дитинчат.

Місцева ініціативна група рекомендувала Меган і Гаррі убезпечити себе, посиливши охорону, а також встановити урни, в які тваринам буде важко проникнути.

принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно всього в декількох метрах від маєтку Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто в штаті Каліфорнія були знайдені останки корінних американців – представників древнього племені чумаші, які жили на цій території ще 11 тисяч років тому. До розслідування були запрошені антропологи.

Маєток в Монтесіто Меган Маркл і принц Гаррі придбали рік тому за 15 мільйонів доларів (близько 412 мільйонів гривень). Раніше нерухомість належала російському бізнесменові Сергію Гришину, який ще в 2009 році придбав цей маєток за 25 мільйонів доларів і довгий час намагався його перепродати за більш високу вартість – 34 мільйони доларів. Незважаючи на престижність району, бажаючих заплатити таку суму не було.

По сусідству з Меган Маркл і принцом Гаррі в цьому районі живуть такі зірки, як Еллен Дедженерес і Опра Вінфрі, з якої подружжя і записали скандальне інтерв'ю.

Більше про одкровення Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Меган Маркл і принц Гаррі планують приїхати в Лондон.

Раніше автор біографії герцогів Сассекських розповів, чому Меган Марл вирішила звинуватити королівську сім'ю в расизмі.

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