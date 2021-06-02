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Эми, Лили или Филиппа? Поклонники угадывают имя будущей дочери Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 12:49

Пока принц Гарри и Меган Маркл готовятся к появлению на свет своего второго ребенка, в Сети пытаются угадать имя малышки

принц Гарри и Меган Маркл
принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают двухлетнего сына Арчи, и совсем скоро станут родителями во второй раз. У пары родится девочка. В СМИ обсуждают, что герцогиня Сассекская собирается рожать дома. Сама пара никак не комментирует слухи. Но теперь кроме предстоящих родов в Сети ведутся активные обсуждения имени дочери Меган и Гарри. Поклонники пары предположили, как пара может назвать ребенка.

Как пишет People, когда Меган и Гарри еще исполняли королевский обязанности, они посетили британский город Беркенхед, где встретились с группой школьников. Тогда герцогиня Сассекская была беременна первенцем и предложила детям написать имя для их с Гарри ребенка.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Скриншот из видео

"Я спросила, если это будет девочка, назовет ли она ее Эми, и Меган ответила: "Это действительно красивое имя, оно мне нравится. Нам стоит об этом подумать", — рассказала 7-летняя Меган Дадли.

А принц Гарри тогда обратил внимание на имя Лили.

Ранее издание People сообщало, что принц Гарри может назвать дочь в честь мамы – Дианой. На втором месте у поклонников пары имя Елизавета, а на третьем — Грейс. Среди возможных вариантов также Алиса, Александрия и Екатерина. Но после после смерти принца Филиппа, многие не исключили вариант, что малышку могут назвать в честь дедушки Гарри — Филиппой.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Фото: instagram.com/misanharriman

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Меган Маркл очень переживает из-за скандалов вокруг королевской семьи и может родить раньше срока.

Стоит отметить, что дочь принца Гарри и Меган Маркл станет первым ребенком британской королевской семьи, который родится на территории Соединенных Штатов.

О том, что они ждут девочку Меган Маркл и принц Гарри рассказали во время того самого скандального интервью Опре Уинфри. Смотрите в сюжете, что еще следует знать об откровениях герцогов Сассекских

Ранее мы рассказывали, что следует знать о втором ребенке принца Гарри и Меган Маркл.

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