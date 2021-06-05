Экранный муж Меган Маркл стал отцом во второй раз: фото
Патрик Адамс обрадовал поклонников новостью о прибавлении в семье, а его супруга Тройэн Беллисарио опубликовала первое фото ребенка
Если Меган Маркл только готовится во второй раз стать мамой, то ее коллега по сериалу "Форс-мажоры" и экранный муж Патрик Адамс во второй раз стал отцом. Об этом актер и его супруга, звезда сериала "Милые обманщицы" Тройэн Беллисарио, объявили в своих Instagram-аккаунтах.
На своей странице Патрик опубликовал фото, где маленькая ручка ребенка держит его палец, а Тройэн разместила черно-белый снимок, где она держит младенца на руках.
И Патрик, и Тройэн намекнули, что роды, по всей видимости, проходили нелегко.
"Добро пожаловать в дом развлечений, мисс Эллиот Ровена Адамс. Пусть ваша жизнь будет такой же уникальной и захватывающей, как ваше прибытие", – написал Адамс.
Тройэн, в свою очередь, написала: Мисс Эллиот Ровена Адамс появилась на свет 15 мая при самых тяжелых обстоятельствах. Совершенно новая эра для нашей семьи. Добро пожаловать, моя любовь", – написала Беллисарио.
Отметим, что у пары также есть дочь Аврора, которая родилась в октябре 2018 года.
Патрик и Тройэн поженились в 2016 году. До свадьбы они были вместе в течение семи лет.
Ранее мы сообщали, что Меган Маркл находится на последних месяцах беременности и совсем скоро станет мамой во второй раз. В СМИ рассказали, что ребенок может появиться на свет раньше срока. Как рассказали в окружении супругов, Меган Маркл очень переживает из-за скандалов вокруг королевской семьи.
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В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл потеряли ребенка. Смотрите видеосюжет об этом:
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