Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экранный муж Меган Маркл стал отцом во второй раз: фото

Сегодня, 18:46

Патрик Адамс обрадовал поклонников новостью о прибавлении в семье, а его супруга Тройэн Беллисарио опубликовала первое фото ребенка

Патрик Адамс во второй раз стал отцом
Патрик Адамс во второй раз стал отцом
Фото: Getty Images, instagram.com/halfadams

Если Меган Маркл только готовится во второй раз стать мамой, то ее коллега по сериалу "Форс-мажоры" и экранный муж Патрик Адамс во второй раз стал отцом. Об этом актер и его супруга, звезда сериала "Милые обманщицы" Тройэн Беллисарио, объявили в своих Instagram-аккаунтах.

На своей странице Патрик опубликовал фото, где маленькая ручка ребенка держит его палец, а Тройэн разместила черно-белый снимок, где она держит младенца на руках.

Патрик Адамс и Тройэн Бллисарио во второй раз стали родителями
Патрик Адамс и Тройэн Бллисарио во второй раз стали родителями
Фото: instagram.com/halfadams

И Патрик, и Тройэн намекнули, что роды, по всей видимости, проходили нелегко.

"Добро пожаловать в дом развлечений, мисс Эллиот Ровена Адамс. Пусть ваша жизнь будет такой же уникальной и захватывающей, как ваше прибытие", – написал Адамс.

Тройэн, в свою очередь, написала: Мисс Эллиот Ровена Адамс появилась на свет 15 мая при самых тяжелых обстоятельствах. Совершенно новая эра для нашей семьи. Добро пожаловать, моя любовь", – написала Беллисарио.

Отметим, что у пары также есть дочь Аврора, которая родилась в октябре 2018 года.

Тройэн Беллисарио и их с Патриком Адамсом дочь Аврора
Тройэн Беллисарио и их с Патриком Адамсом дочь Аврора
Фото: instagram.com/halfadams

Патрик и Тройэн поженились в 2016 году. До свадьбы они были вместе в течение семи лет.

Тройэн Беллисарио и Патрик Адамс
Тройэн Беллисарио и Патрик Адамс
Фото: instagram.com/halfadams

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл находится на последних месяцах беременности и совсем скоро станет мамой во второй раз. В СМИ рассказали, что ребенок может появиться на свет раньше срока. Как рассказали в окружении супругов, Меган Маркл очень переживает из-за скандалов вокруг королевской семьи.

Ранее мы рассказывали, что следует знать о втором ребенке принца Гарри и Меган Маркл. К слову, у пары будет девочка. Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают сына Арчи, который родился в мае 2019 года.

В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл потеряли ребенка. Смотрите видеосюжет об этом:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Маша Ефросинина ошарашила историей, как едва не потеряла дочь: Я думала, что это всё Анастасия Приходько составила завещание, когда была беременна: Мне было очень страшно Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Британию - СМИ
беременность Меган Маркл дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:01Звездно

Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы

Вчера, 19:57Звездно

Мужа Наташи Королевой заподозрили в новом обмане

Вчера, 17:46Психо

50 полeзных привычек, чтобы чувствовать себя хорошо

Вчера, 16:03Вкусно

Пирог "Зебра" – рецепт на кефире в духовке

Вчера, 13:50Вкусно

Кускус – калорийная каша. С чем и когда ее нужно есть без вреда для здоровья

Вчера, 13:22Психо

Лучше промолчать: ТОП-6 женских фраз, которые срочно нужно забыть

Вчера, 12:40Звездно

ТОП-5 неожиданных фактов об имениннице Анджелине Джоли. Такого вы точно не знали!

Вчера, 11:25Events

Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 4 июня для всех знаков зодиака: Девы, уделите вечер любимому человеку!

3 июняПсихо

Какие имена приносят успех – подсказка родителям

3 июняEvents

Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

3 июняЗвездно

Узнаете Пугачеву и Киркорова на этом снимке? Появилось архивное фото пары на прогулке в Киеве

3 июняВкусно

3 рецепта оладий к завтраку и 7 правил, чтобы приготовить их идеально

3 июняПсихо

Гороскоп на сегодня 3 июня для всех знаков зодиака: Водолеи, вас ждет очень активный день!

3 июняEvents

3 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 июняЗвездно

Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри – признание Кристины Орбакайте

Новости партнеров

Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа впервые станут родителями
Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа впервые станут родителями
Полезная добавка к кофе, которая благотворно влияет на организм
Полезная добавка к кофе, которая благотворно влияет на организм
Впервые Дмитрий Комаров отправится в экспедицию с супругой
Впервые Дмитрий Комаров отправится в экспедицию с супругой

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять