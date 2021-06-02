Рядом с домом Меган Маркл и принца Гарри обнаружили человеческие останки – фото особняка

Возле дома герцогов Сассекских рабочие, которые занимались ландшафтным дизайном на дороге, обнаружили человеческие останки. Этот особняк Меган и Гарри купили всего год назад

Возле особняка Меган и принца Гарри нашли останки человека Фото: Getty Images

Недалеко от особняка 36-летнего принца Гарри и 39-летней Меган Маркл, имя будущей дочки которой пытаются разгадать поклонники, обнаружили древние человеческие останки. Однако находка оказалась не такой устрашающей, когда стало известно, что человеческим костям уже несколько тысяч лет.

Как пишет Page Six, всего в нескольких метрах от особняка Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито в штате Калифорния были найдены останки коренных американцев – представителей древнего племени чумаши, которые жили на этой территории еще 11 тысяч лет назад. К расследованию были приглашены антропологи.

"Работа на объекте была сразу же остановлена, и на место вызвали полицейских. Для такого места, как Монтесито, это настоящее происшествие", – рассказал инсайдер.

Дом Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито Фото: pagesix.com

Особняк в Монтесито Меган Маркл и принц Гарри приобрели год назад за 15 миллионов долларов (около 412 миллиона гривен). Раньше недвижимость принадлежала российскому бизнесмену Сергею Гришину, который еще в 2009 году приобрел этот особняк за 25 миллионов долларов и долгое время пытался его перепродать за более высокую стоимость – 34 миллиона долларов. Несмотря на престижность района, желающих заплатить такую сумму не было.

По соседству с Меган Маркл и принцем Гарри в этом районе живут такие звезды, как Эллен Дедженерес и Опра Уинфри, с которой супруги и записали скандальное интервью.

Кроме того, увеличилось и количество туристов в этом районе после переезда королевской парочки – путешественники и папарацци все время пытаются сделать фото пары.

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Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон хочет помириться с Меган Маркл несмотря на их с Гарри скандальное интервью.

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