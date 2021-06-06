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Писатель о ссоре Меган Маркл с семьей Гарри: Ей просто нужен был повод не общаться

Вчера, 08:34

Фил Дампьер объяснил, зачем Меган решилась публично обвинить королевскую семью в расизме

Меган Маркл/королева Елизавета II
Меган Маркл/королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Заявление Меган Маркл о том, что члены королевской семьи – расисты, шокировало общественность. В интервью с Опрой Уинфри супруга принца Гарри сказала, что в Великобритании ее унижали, а дочь Елизаветы II принцессу Анну волновал цвет кожи ребенка Маркл.

Автор книги о герцоге и герцогине Сассекских "В королевских костюмах: Гарри и Меган своими словами" Фил Дампьер объяснил, зачем Маркл сказала в интервью подобное. По мнению писателя, ей всего лишь нужен был повод, чтобы навсегда прекратить общение с королевой и другими.

"Я не верю, что королевская семья не помогла Меган, когда ей требовалась защита, и я не верю, что она была изгоем из-за расовых предрассудков. Я не думаю, что причина "Мегзита" в этом. Уверен, что Меган никогда не собиралась оставаться в королевской семье. Боюсь, что все ее обвинения в адрес королевы, родственников, придворных и их отношения к ним с Гарри — всего лишь предлог. Причина ухода совсем в другом", — считает Дампьер, пишет The Sun.

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Во время интервью с Опрой Уинфри Меган Маркл также призналась, что думала о том, чтобы свести счеты с жизнью. По словам герцогини, королевская жизнь нанесла ошеломляющий урон ее психическому здоровью.

"Мне было стыдно сказать это тогда, и мне было стыдно признаться в этом Гарри. Но я знала, что если я этого не скажу – то сделаю это", – поделилась Меган, добавив, что ей просто не хотелось жить.

В сюжете смотрите о самых провокационных звездных слухах:

Напомним, Мишель Обама считает, что Меган и Гарри должны простить королевскую семью.

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