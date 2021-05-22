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Как голосовать на Евровидении-2021: три способа

Сегодня, 22:00

За представителей своей страны, к сожалению, голосовать нельзя

Евровидение-2021
Евровидение-2021
Фото: instagram.com/Eurovision

В Роттердаме стартует гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2021" и уже через несколько часов станет известно имя победителя. Проголосовать за Go_A украинцы могут только находясь за пределами нашей страны, но могут поддержать других своих фаворитов.

Напомним, что в финале выступят 26 стран-участников. Go_A выйдут на сцену под номером 19.

Как голосовать в гранд-финале "Евровидения-2021"

Отдать голос в поддержку своего фаворита можно будет тремя способами:

  • через специальное приложение для смартфона;
  • отправив СМС с номером страны;
  • позвонив по телефону 7576.

Когда голосовать?

В финале проголосовать за своего любимчика можно будет после исполнения последней песни. Голосование продлится 15 минут.

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Как определяют победителя "Евровидения"

Результаты конкурса зависят от голосов телезрителей (50%) и голосов профессионального жюри (50%), состоящего из пяти членов (включая председателя).

Национальный рейтинг будет использоваться для определения количества начисленных баллов. Песня, занявшая первое место в рейтинге жюри, получит 12 баллов, второе место – 10 баллов и так далее.

После того, как все баллы жюри будут присуждены, они суммируются с баллами телеголосования для каждой страны.

Основными претендентами на победу букмекеры считают участников из Италии, Франции и Мальты. Украине прогнозируют четвертое место, а пятое – Швейцарии.

Ранее мы писали, что песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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