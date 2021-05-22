Финал "Евровидения-2021": онлайн-трансляция
Сегодня пройдет финал музыкального состязания, в котором группа Go_A из Украины выступит под номером 19. Узнайте все подробности события
Сегодня, 22 мая, в Роттердаме (Нидерланды) пройдет долгожданный гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2021". Наконец-то станет известно, кто займет первое место и станет победителем музыкального состязания.
На сцене будут петь 26 стран-участниц, а представители Украины – Go_A выступят под номером 19. Группа по-прежнему остается в пятерке лидеров по прогнозам букмекеров.
В Украине финал конкурса "Евровидение-2021" будут транслировать два телеканала – СТБ и UA:Перший в 22:00. Life Сегодня будут вести текстовую трансляцию конкурса.
По прогнозам букмекеров первое место должна занять группа Måneskin, которая выступит под номером 24.
Ранее мы писали, что известно о солисте Måneskin – Дамиано Давиде.
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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