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Финал "Евровидения-2021": онлайн-трансляция

Сегодня, 21:31

Сегодня пройдет финал музыкального состязания, в котором группа Go_A из Украины выступит под номером 19. Узнайте все подробности события

Финал "Евровидения-2021"
Финал "Евровидения-2021"
Фото: eurovision.tv

Сегодня, 22 мая, в Роттердаме (Нидерланды) пройдет долгожданный гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2021". Наконец-то станет известно, кто займет первое место и станет победителем музыкального состязания.

На сцене будут петь 26 стран-участниц, а представители Украины – Go_A выступят под номером 19. Группа по-прежнему остается в пятерке лидеров по прогнозам букмекеров.

Go_A на конкурсе "Евровидение-2021"
Go_A на конкурсе "Евровидение-2021"
Фото: Getty Images

В Украине финал конкурса "Евровидение-2021" будут транслировать два телеканала – СТБ и UA:Перший в 22:00. Life Сегодня будут вести текстовую трансляцию конкурса.

По прогнозам букмекеров первое место должна занять группа Måneskin, которая выступит под номером 24.

Ранее мы писали, что известно о солисте Måneskin – Дамиано Давиде.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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