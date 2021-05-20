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Go_A принесли Украине новый рекорд на Евровидении-2021

Сегодня, 18:50

За все годы участия в песенном конкурсе Украина всегда проходила из полуфинала в финал и могла посоревноваться за победу. Таким не может похвастаться ни одна другая страна

Go_A на "Евровидении-2021"
Go_A на "Евровидении-2021"
Фото: eurovision.tv

В первом полуфинале "Евровидения-2021" номер Go_A не только стал лидером по просмотрам вместе с выступлением Manizha, но и принес Украине еще один рекорд. Все 16 раз, когда украинцы принимали участие в полуфинале конкурса, они проходили в следующий этап – финал.

Отметим, что Украина принимает участие в "Евровидении" начиная с 2003 года. И теперь, благодаря тому, что Go_A прошли в финал конкурса, который состоится в эту субботу, 22 мая, Украина стала единственной страной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Подобного рекорда нет ни у одной страны, которая участвует в конкурсе.

Смотрите выступление Go_A в первом полуфинале "Евровидения-2021":

Напомним, что на днях вокруг номера Go_A на "Евровидении-2021" разгорелись споры. Режиссер Анастасия Михайлова заявила, что идею, которую она разрабатывала для клипа, Go_A использовали в их номере на конкурсе. Однако НОТУ дала официальный комментарий по этому поводу.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Go-A Евровидение 2021
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