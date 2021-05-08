Украинцы Go_A отправились в Роттердам на Евровидение: фото из аэропорта
Международный песенный конкурс пройдет 18, 20 и 22 мая в Нидерландах
Группа Go_A в этому году будет представлять Украину на "Евровидении-2021" в Роттердаме, куда допустят лишь 3,5 тыс. зрителей. Коллектив уже отправился в Нидерланды, перед этим развернув государственный флаг в аэропорту.
Снимком группы поделились в Instagram-аккаунте "Суспільного". "Команда Украины отправляется на конкурс Евровидение-2021", – говорится в посте.
Go_A выступят на "Евровидении-2021" в первом полуфинале 18 мая. Для этого они выбрали песню Shum. Их номер – 15.
Недавно музыканты сократили хронометраж песни до трех минут, как того требует регламент конкурса. Первая репетиция Go_A состоится уже завтра.
Go_A — SHUM
Ранее сообщалось, какое место на "Евровидении" пророчат Украине – ставки букмекеров обновились.
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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