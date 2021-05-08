Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинцы Go_A отправились в Роттердам на Евровидение: фото из аэропорта

Сегодня, 15:13

Международный песенный конкурс пройдет 18, 20 и 22 мая в Нидерландах

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Группа Go_A в этому году будет представлять Украину на "Евровидении-2021" в Роттердаме, куда допустят лишь 3,5 тыс. зрителей. Коллектив уже отправился в Нидерланды, перед этим развернув государственный флаг в аэропорту.

Снимком группы поделились в Instagram-аккаунте "Суспільного". "Команда Украины отправляется на конкурс Евровидение-2021", – говорится в посте.

, Go_A (@go_a_band)

Go_A выступят на "Евровидении-2021" в первом полуфинале 18 мая. Для этого они выбрали песню Shum. Их номер – 15.

Читайте также:
Поедем и проверим на Европе: Go_A об упреках про актуальность их музыки, хейтерах и скандале вокруг Шума

Недавно музыканты сократили хронометраж песни до трех минут, как того требует регламент конкурса. Первая репетиция Go_A состоится уже завтра.

Go_A — SHUM

Ранее сообщалось, какое место на "Евровидении" пророчат Украине – ставки букмекеров обновились.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Alyosha пожелала Go_А, чтобы особый смысл их песни для Евровидения был услышан Леонид Агутин не понимает, почему Манижа поедет на Евровидение: Она пустая Евровидение - 2021: участница от Австралии не будет выступать на сцене в Роттердаме
Go-A Евровидение 2021
Реклама

Новости партнеров

Джамала сообщила грустную новость
Джамала сообщила грустную новость
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?

Популярные статьи

Сегодня, 06:40Фаново

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Сегодня, 00:07Звездно

Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину

Вчера, 17:40Модно

Внучка Ротару прогулялась по Нью-Йорку в колье за 580 тыс. гривен — такое же было у Грейс Келли

Вчера, 16:21Звездно

Холостяк Заливако подтвердил, что находится в отношениях. А в Сети назвали имя победительницы проекта

Вчера, 13:15Вкусно

10 неожиданных способов приготовления кабачков

Вчера, 11:44Звездно

А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад

Вчера, 10:49Звездно

В месяц можно заработать 70 тысяч гривен – звезды честно о своем заработке в Instagram

6 маяЗвездно

Кароль закрутила роман с супругом, будучи в других отношениях, – признание экс-бойфренда певицы

6 маяПсихо

Что подарить женщине по ее знаку зодиака

6 маяВкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

6 маяАктуально

Как получить фигуру мечты: главные правила питания и эффективных тренировок

6 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

5 маяNo Stress

Сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие

5 маяЗвездно

Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

5 маяВкусно

Готовимся к Радонице и поминальным дням – 7 главных блюд и рецептов

5 маяФаново

Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

Новости партнеров

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Іраклі Макацарія вперше показав свою 19-річну кохану
Іраклі Макацарія вперше показав свою 19-річну кохану
Кімнатні рослини, які провокують головний біль
Кімнатні рослини, які провокують головний біль
Андрей Губин покинул Россию
Андрей Губин покинул Россию
Разрыв отношений с этими знаками Зодиака - сущий ад!
Разрыв отношений с этими знаками Зодиака - сущий ад!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять