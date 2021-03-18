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Песню участницы "Евровидения" от РФ назвали оскорбительной для русских женщин

Сегодня, 15:18

Текст конкурсной песни будут проверять

Скандалы вокруг представительницы России на конкурсе "Евровидение" в 2021 году Манижи Сангин не утихают. На этот раз в конкурсной песне Russian Woman обнаружили противоправные высказывания. Об сообщает Telegram-канал Звездач.

Редакция газеты "Ветеранских вестей" посчитала сценический номер артистки оскорбляющим достоинство русских женщин и обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить текст конкурсной песни.

Манижа
Манижа
Фото: instagram.com/manizha

На сайте газеты появилось "комплексное заключение экспертов" по выступлению певицы.

В исследовании указали, что "сценический номер направлен на возбуждение межнациональной розни, ненависти и вражды, с одной стороны, между русскими и представителями среднеазиатских народов, а с другой стороны — между русскими и евреями".

Известно, что жалобу рассмотрит Следственный комитет России.

Песня Манижи для "Евровидения -2021":

Ранее мы рассказывали, кто такая Манижа.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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