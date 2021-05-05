Какое место на Евровидении пророчат Украине — ставки букмекеров обновились

группа Go_A, которая представляет Украину, поднялась на несколько позиций вверх согласно ставкам букмекеров

Совсем скоро в Роттердаме состоится "Евровидение – 2021". Подготовка к музыкальному конкурсу идет полным ходом. Букмекеры пересмотрели свой прогноз относительно группы Go_A, которая в этом году представляет Украину на международном конкурсе. Шансы на победу немного выросли.

Если раньше украинской группе пророчили 18 место, то теперь букмекеры прогнозируют Go_ A 16 место.

Несмотря на такой прогноз, клип украинской группы популярен среди европейцев. Группа Go_A, попала в ТОП-10 самых просматриваемых видео "Евровидения" за апрель. Украинская группа на 10 месте. Стоит отметить, что в списке представлены не только участники музыкального состязания этого года, но и исполнители прошлых лет.

Напомним, что в этом году букмекеры прогнозируют победу представительнице Мальты – Дестини Чукуньере.

Первый полуфинал "Евровидения" пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.

Ранее мы рассказывали, в каком полуфинале и под каким номером выступит Украина на международном конкурсе.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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