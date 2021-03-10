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В Сети раскритиковали финальную версию песни Go_A для "Евровидения"

Сегодня, 15:47

Многим пользователям не понравился новая версия песни

Группа Go_A, которая в этом году представляет Украину на "Евровидении", презентовала обновленную версию конкурсной песни "Шум". Но не все оценили новую версию трека.

Музыкантам пришлось сократить хронометраж песни до трех минут, как того требует регламент конкурса. Также изменили текст песни, но он все же основан на украинском фольклоре.

Go_A
Go_A
Фото: Instagram

"Новый текст является сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, выпущенной в январе, но немного в другом настроении, веселой. Так, в старой версии мы звали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла и мы все очень рады", – объяснила солистка группы Катерина Павлюченко.

Из-за обновленной версии песни в Сети возникли споры. В комментариях под видео в YouTube многие стали писать, что первый вариант лучше.

"Хуже, чем первая версия", "Ну так себе", "Первая версия лучше", – написали в Сети.

Были и те, кому обновленная версия песни понравилась больше.

"Очень достойно", "Классная новая версия", "Ничего себе, слова поменяли и оставили", – написали в YouTube.

Ранее мы рассказывали, как в этом году пройдет "Евровидение".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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