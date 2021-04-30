На Евровидение-2021 допустят лишь 3,5 тыс зрителей. Но каждому придется соблюдать строгие правила

Из-за роста заболеваемости коронавирусом была вероятность, что конкурс пройдет без зрителей. В итоге решили допустить людей в зал, но все должны будут иметь негативный тест

Правительство Нидерландов подтвердило, что зрители смогут присутствовать на конкурсе "Евровидение-2021", в котором до сих пор главным претендентом на победу остается Мальта. Конкурс состоится в Роттердаме 18 мая, но для того, чтобы находиться в концертном зале – необходим будет отрицательный тест на COVID-19.

Как сообщает нидерландское издание AD, в концертный зал "Ахой" будут допущены лишь 3500 зрителей – это те люди, которые купили билеты еще в 2020-м, когда "Евровидение" отменили из-за пандемии. Так что зал будет заполнен всего на 20 процентов.

"Евровидение-2021" – концертный зал "Ахой" Фото: instagram.com/Eurovision

Хотя социальное дистанцирование и маски не будут обязательным требованием для зрителей, ожидается, что они будут придерживаться этих правил. В то же время им необходимо будет выполнить другие обязательные требования.

Каждый посетитель помимо отрицательного теста на COVID-19, который должен быть сделан за сутки до "Евровидения", будет проходить еще один тест через пять дней после конкурса. При этом, тестирование на коронавирус в Нидерландах бесплатное.

Перед тем, как прибыть на мероприятие, гости должны будут пройти онлайн-опрос через приложение и если у кого-то будет обнаружен симптом, то ему придется остаться дома.

Присутствующие в зале не будут стоять – организаторы обеспечили сидячие места, между которыми будет соблюдена необходимая дистанция.

Есть вероятность, что если ситуация с коронавирусом в Нидерландах ухудшиться, конкурс может пройти и вовсе без зрителей в зале.

Напомним, что Украина заняла 5-е место в рейтинге самых популярных песен на "Евровидении" за март.

Ранее сообщалось, что участница от Австралии не будет выступать на сцене в Роттердаме.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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