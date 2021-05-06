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Alyosha пожелала Go_А, чтобы особый смысл их песни для Евровидения был услышан

Сегодня, 16:46

В 2010 году Alyosha заняла седьмое место в финале "Евровидения". Артистка обратилась к группе со словами поддержки в видеообращении

Alyosha и Go_А
Alyosha и Go_А
Фото: instagram.com/go_a_band, пресс-служба

До международного музыкального конкурса "Евровидение-2021" остается совсем немного – уже 18 мая состоится первый полуфинал, в котором представитель Украины, группа Go_A, выступит под номером 15.

Певица Alyosha, которая в 2010 году представляла Украину на конкурсе и заняла там седьмое место, записала видеообращение группе и пожелала, чтобы "смысл их песни "Шум" был услышан".

"От себя хочу сказать, как человек, который был там, для меня это был не просто конкурс. Это была невероятная возможность показать песню о важном. Поэтому я желаю вам, чтобы смысл вашей песни был донесен, услышан и прочувствован всеми людьми, которые будут ее слышать и видеть вас. Пусть наша энергия доберется туда, где будете вы. Думаю, что для энергии нет никаких преград. Поэтому будем вас заряжать максимально. Успехов, держим за вас кулачки. Вы молодцы, вы крутые", – сказала певица для Радіо Промінь.

Напомним, в этом году конкурс пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Первый полуфинал "Евровидения" состоится 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, пройдет 22 мая.

О чем песня Go_A – "Шум"

В интервью Радио НВ группа объяснила, что в песне они поют про некое мифическое существо по имени Шум. Этот персонаж встречается во многих народных рассказах и песнях, а особенно – в веснянках.

В интервью Hromadske.ua музыканты рассказали, что в первой версии песни пелось о том, чтобы Шум "пришел и спас людей от того, что они сделали с планетой", во второй версии группа посылает "положительные вайбы во вселенную", чтобы побыстрее закончилась пандемия COVID-19.

Отметим, что по правилам "Евровидения" песня должна длиться не более трех минут, а первая версия трека у Go_A длилась целы пять, поэтому коллектив решил переделать композицию и выпустить новый клип.

Напомним, в этом году букмекеры прогнозируют победу на "Евровидении" представительнице Мальты – Дестини Чукуньере.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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