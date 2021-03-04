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Сын Чапкиса показал, как хореограф выглядит после третьей госпитализации: видео

Сегодня, 20:27

Грег опубликовал совместное видео с папой

Сын 91-летнего хореографа Григория Чапкиса Грег, который прилетел в Украину из США, поделился видео с папой. В InstaStories Чапкис-младший показал, как сейчас выглядит хореограф.

Судя по опубликованному короткому видео Григория Николаевича уже выписали из больницы и он находится дома.

Григорий Чапкис с сыном
Видео: instagram.com/gregchapkis

Напомним, за последние несколько месяцев это уже была третья госпитализация Григория Николаевича. Хореограф в одном из своих интервью признавался, что даже после очередной выписки очень плохо себя чувствует.

"У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые", – комментировал он свое состояние.

Также Григорий Чапкис в одном из интервью рассказывал, что "боится смерти" и "переживает за свою молодую супругу".

Сын хореографа Грег уже долгое время живет в США. У него там своя школа танцев. Также недавно Грег показал свою жену и детей.

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