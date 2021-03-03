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Сын госпитализированного Чапкиса летит из США в Украину

Сегодня, 20:19

О своей поездке сын хореографа рассказал в соцсетях

Сын 91-летнего хореографа Григория Чапкиса, которого месяц назад в третий раз госпитализировали, Грег летит в Украину, чтобы навестить отца. Об этом он сообщил в InstaStories у себя на страничке.

Грег опубликовал селфи с самолета.

"Давайте попробуем еще раз. Уехал в Украину, чтобы увидеть моего отца", – написал он.

Отметим, что несколько недель назад Чапкис-младший уже пытался приехать в Украину, но не получил результаты теста на COVID-19 и поездку пришлось отложить.

Напомним, информации, как сейчас чувствует себя Григорий Николаевич после третьей госпитализации нет. Ранее сын хореографа призывал всех поклонников молиться о здоровье отца.

Недавно мы также рассказывали, что известно о четырех супругах легендарного хореографа.

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