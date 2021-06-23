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Лариса Долина переносит COVID-19 в тяжелой форме – СМИ

Сегодня, 17:20

В СМИ стала появляться информация о проблемах со здоровьем у Ларисы Долиной. Сама артистка пока никак не прокомментировала слухи

Лариса Долина
Лариса Долина
Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

В СМИ появилась информация, что певица Лариса Долина заболела COVID-19 и болезнь протекает в тяжелой форме. Сама артистка никак не комментирует слухи, но при этом не появляется на публике и новых постов в Instagram не публикует. Рассказываем, что об этом известно.

Слухи о проблемах со здоровьем появились после того, как Лариса Долина не пришла на госэкзамен в Московский государственный институт культуры, где она преподает вокал.

"Заявления о том, что она заболела, еще нет, но на словах говорят, что она заболела. На госах ее в институте не было, она была в онлайн-формате", – рассказала коллега певицы журналистам "Экспресс газеты".

Лариса Долина
Лариса Долина
Фото: facebook.com/larisadolinacom

По информации СМИ, певица несколько дней назад почувствовала недомогание и слабость, также болезнь негативно сказалась на ее голосе. Продюсер и бывший супруг Ларисы Долиной Илья Спицын не подтвердил слухи о COVID-19, но и не опровергнул.

"После слухов о коронавирусе продюсер Долиной наотрез отказался говорить о ее состоянии. Как отметил Спицын, знать об этом никому не стоит", – пишет ФАН.

Дочь Ларисы Долины тоже пока предпочитает хранить молчание.

Стоит отметить, сегодня анонсировано выступление Ларисы Долиной на фестивале "Жара" в Москве. Пока информации о том, что артистка не выйдет на сцену, не появлялось.

Напомним, ранее популярную российскую певицу МакSим госпитализировали с тяжелой пневмонией. Известная певица уже несколько дней находится в клинике. С помощью препаратов ее ввели в медикаментозный сон, чтобы организм лучше справлялся с инфекцией. Как рассказал представитель певицы, состояние МакSим не улучшилось, но и не ухудшилось.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

Ранее Лариса Долина прокомментировала, почему на фото в Instagram выглядит моложе.

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