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Лариса Долина переносить COVID-19 у важкій формі – ЗМІ

Сьогодні, 17:20

У ЗМІ стала з'являтися інформація про проблеми зі здоров'ям у Лариси Доліної. Сама артистка поки ніяк не прокоментувала чутки

Лариса Доліна
Лариса Доліна
Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

У ЗМІ з'явилася інформація, що співачка Лариса Доліна захворіла на COVID-19 і хвороба протікає у важкій формі. Сама артистка ніяк не коментує чутки, але при цьому не з'являється на публіці і нових постів в Instagram не публікує. Розповідаємо, що про це відомо.

Чутки про проблеми зі здоров'ям з'явилися після того, як Лариса Доліна не прийшла на держіспит у Московський державний інститут культури, де вона викладає вокал.

"Заяви про те, що вона захворіла, ще немає, але на словах говорять, що вона захворіла. На госах її в інституті не було, вона була в онлайн-форматі ", – розповіла колега співачки журналістам "Експрес газети".

Лариса Доліна
Лариса Доліна
Фото: facebook.com/larisadolinacom

За інформацією ЗМІ, співачка кілька днів тому відчула нездужання і слабкість, також хвороба негативно позначилася на її голосі. Продюсер і колишній чоловік Лариси Доліної Ілля Спіцин не підтвердив чутки про COVID-19, але і не спростував.

"Після чуток про коронавірус продюсер Доліної навідріз відмовився говорити про її стан. Як зазначив Спіцин, знати про це нікому не варто", – пише ФАН.

Дочка Лариси Долини теж поки вважає за краще зберігати мовчання.

Варто зазначити, сьогодні анонсовано виступ Лариси Доліної на фестивалі "Жара" у Москві. Поки інформації про те, що артистка не вийде на сцену, не з'являлося.

Нагадаємо, раніше популярну російську співачку МакSим госпіталізували з важкою пневмонією. Відома співачка вже кілька днів перебуває в клініці. За допомогою препаратів її ввели в медикаментозний сон, щоб організм краще справлявся з інфекцією. Як розповів представник співачки, стан МакSим не поліпшився, але і не погіршився.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше Лариса Долина прокоментувала, чому на фото в Instagram виглядає молодше.

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