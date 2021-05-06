Сергею Бабкину нужна еще одна операция на глазах из-за редкого заболевания. Артист отправился в Австрию

Украинский певец готовится к третьей операции на глазах, которую ему сделают в частной клинике в Вене

Сергею Бабкину, у которого обнаружили редкое заболевание глаз, предстоит третья операция в Вене. Об этом он рассказал у себя в Instastories.

Вместе с артистом летит его супруга Снежана. Известно, что это будет уже завершающая операция.

"Ближайшие три дня будут локации из Вены. Мы летим на третью операцию", – сказал Сергей Бабкин.

Напомним, что в Украине невозможно вылечить редкую болезнь Сергея Бабкина, поэтому артист отправился в частную клинику в Австрии.

Первую операцию в Вене Сергею Бабкину сделали в начале февраля. Через три недели музыкант вернулся в Австрию для повторного хирургического вмешательства.

Ранее Сергей Бабкин впервые показал лицо младшего сына. В Сети отметили, что Елисей очень похож на своего звездного отца.

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