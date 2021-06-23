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MaкSим находится в искусственной коме, улучшений пока нет – PR-менеджер певицы

Сегодня, 11:57

Известная певица уже несколько дней находится в клинике. С помощью препаратов ее ввели в медикаментозный сон, чтобы организм лучше справлялся с инфекцией

Появились новые подробности о состоянии МакSим
Появились новые подробности о состоянии МакSим
Фото: instagram.com/maksimartist

19 июня стало известно, что 38-летнюю российскую певицу МакSим ввели в медикаментозный сон. Врачи обнаружили, что у нее на 40% поражены легкие, при этом тест на COVID-19 – отрицательный. Появились новы подробности о состоянии Марины Абросимовой (настоящее имя певицы).

Как сообщает "СтарХиту" PR-менеджер МакSим Яна Богушевская, состояние Марины не улучшилось, но и не ухудшилось.

"Значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются", – говорит Богушевская.

Состояние МакSим не улучшается, но и не ухудшается
Состояние МакSим не улучшается, но и не ухудшается
Фото: instagram.com/maksimartist

Сообщается, что за певицей установлено круглосуточное наблюдение, ежедневно проводится множество анализов, которые помогают медикам выстраивать дальнейшую стратегию лечения.

"МакSим, правда, сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, паниковать не стоит, она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!" – рассказывала ранее представитель певицы.

Певица МакSим
Певица МакSим
Фото: instagram.com/maksimartist

Возвращения МакSим домой ждут две ее дочки — 12-летняя Александра и 6-летняя Мария. Сейчас за девочками присматривают родственники и няни.

Напомним, что в 2019 году исполнительница хита "Знаешь ли ты" попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере. Некоторое время МакSим не общалась с журналистами, но осенью прошлого года снова начала выходить в свет.

Ранее певица МакSим в одном из своих интервью призналась, что из-за серьезных проблем со здоровьем потеряла третьего ребенка.

Кому звезды доверяют свою здоровье – смотрите в сюжете:

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