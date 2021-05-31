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Лариса Долина после скандала со звездой TikTok ответила хейтерам, которые "в гробу ее видели"

Сегодня, 14:05

В апреле между артистками произошел конфликт, который превратился в настоящий скандал в Сети. В результате Ларисе Долиной начали писать хейтеры, которым она решила ответить

Лариса Долина и Karna.val
Лариса Долина и Karna.val
Фото: Скриншот из YouTube

Российская певица Лариса Долина недавно на шоу Галкина раскритиковала молодую звезду TikTok – Валю Karna.val. 65-летняя артистка разгневана тем, что юная певица не хочет получать образование и не узнала песню Александра Панайотова. Как оказалось, после этого Лариса начала получать не просто негативные комментарии от хейтеров, а угрозы. Поэтому звезда решила высказаться.

В видео, которое Лариса Долина опубликовала в Instagram, певица прояснила ситуацию. Она объяснила, что критиковала не личность Вали, а обсуждала ее вокальные данные.

"То, что я сравнила пение Панайотова и Вали Карнавал – это только сравнение. Я обсуждала пение, а не личности. Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать. Я ко всем отношусь очень лояльно. Поэтому все, что вы мне пишете... Всякие мерзости, то, что в гробу меня видите, желаете мне смерти – пусть это останется на вашей совести", – сказала Лариса Долина.

Затем певица отметила, что у хейтеров все это с возрастом пройдет и их ценности поменяются. Однако добавила, что хамство и оскорбления не принимает.

Лариса Долина о скандале с Валей Карнавал
Видео: instagram.com/larisa.dolina.official

Ранее Лариса Долина объяснила, почему выглядит моложе на фото в Instagram.

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