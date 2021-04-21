Лариса Долина рассекретила свои параметры после похудения на 21 кг: фото

65-летняя певица не так давно поразила поклонников своим преображением. Артистка обратилась в элитную российскую клинику, где прошла ряд процедур

В последнее время все только и говорят о похудении Ларисы Долиной. И вправду, перемены видны невооруженным глазом – артистка сбросила 21 килограмм благодаря правильному питанию, тренировкам и детокс-программе в одной из элитных клиник России.

Долина приняла участие в дизайнерском шоу, где ей на заказ шили наряд. Ведущий измерил параметры певицы. Оказалось, что объем груди у артистки – 95 см, а объем талии – около 76 см. Объем бедер в программе раскрывать не стали, но сообщили, что певица носит 44-й размер одежды.

Фото: кадр из видео

Также Лариса Долина рассказала, почему решила похудеть и как ей это удалось.

"Влияет все – и самооценка, и желание избавиться от тяжести лишних килограммов. Я сдала кровь – эти анализы помогли мне понять, что я могу есть, а что мне категорически нельзя", – говорит артистка.

По словам певицы, она питается по принципу интервального голодания – голодает в течение 19 часов.

Ранее мы рассказывали, какую сумму Лариса Долина потратила на похудение.

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