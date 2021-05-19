Ксения Мишина сыграла главную роль в сериале Зломовчання: о чем он и почему его важно увидеть украинцам
Над сериалом совместно работают кинокомпании Star Media и "Второй план" при участии украинской онлайн-платформы oll.tv
В Украине начались съемки остросюжетного сериала "Зломовчання". Шесть серий, которые объединяют драму, криминал и расследования начали снимать еще в марте в Хорватии. Сейчас переехали на украинские локации. О чем будет сериал и где его можно увидеть – далее в материале.
Над сериалом "Зломовчання" совместно работают кинокомпании Star Media и "Второй план" при участии украинской онлайн-платформы OLL.TV, на которой впоследствии можно будет и посмотреть фильм.
Драма расскажет о торговле людьми и оружием в Восточной Европе, главные герои расследуют череду загадочных смертей. Сюжет основан на реальных событиях.
Вместе с хорватскими актерами в сериале снимаются и украинские. Например, Ксения Мишина – звезда сериала "Маркус", выходившего на телеканале Украина.
По словам Мишиной, которая исполняет в фильме главную женскую роль, криминальная история является остро социальной, поэтому в Украине люди должно обязательно его посмотреть.
"Потому что это в первую очередь связанно с нами, с историей нашей страны, нашего государства", – пояснила актриса.
Директор OLL.TV Юлия Трибушная говорит, что это первый проект и для платформы, и для Украины. Потому что раньше в Украине не создавали контент специально для платформ.
"Мы хотим создавать локальный продукт, те истории которые понятны украинцам, в которых они будут узнавать себя, узнавать свои ситуации", – пояснила Юлия.
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