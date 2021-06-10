Баста собрался с концертом в Киев. Почему репера могут не пустить в Украину
Российскому исполнителю ранее был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма
В конце июня российский рэпер Баста планирует провести концерты в Киеве. Его не пустят в Украину, если правоохранители выявят новые нарушения. Но, скорее всего, в этот раз у репера получится прорваться в украинскую столицу.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал нам, что время запрета на въезд в страну у него закончилось.
В Госпогранслужбе Украины уточнили, что в отношении этого певца истек срок запрета на въезд, в том числе – и после незаконного посещения оккупированного Крыма.
Анонсировано, что концерт рэпера состоится 25 и 26 июня 2021 в клубе Stereo Plaza. Это будет первое выступление артиста в Киеве за последние четыре года.
Напомним, что в мае рэпер Баста законно въехал в Украину.
Тогда охрана Басты напала на украинца из-за напоминания о Крыме.
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