Эллерт поздравил Мишину с днем рождения странным коллажем (фото)
Сегодня актрисе Ксении Мишиной исполнилось 38 лет. Ее бойфренд выбрал очень неоднозначный способ поздравить любимую
18 июня Ксения Мишина празднует 38-летие. Ее избранник Александр Эллерт, с которым, как мы думали, она рассталась, поздравил любимую как настоящий шоумен – с юмором и подколами.
На своей странице в Instagram Эллерт опубликовал пост, который сопроводил забавным фото. На нем изображен сам Александр и много разной Ксении.
Все это Эллерт сопроводил текстом: "Она у меня на столько разная, что сегодня день рождения не у Ксю, а у всех моих Ксю".
В посте бойфренд Ксении Мишиной перечислил все "недостатки" актрисы, отметив, что она бывает очень разной, но Эллерт любит ее любой. Вот это признание!
"...У той, которая смеется… у той, которая рычит… и у той, которая фыркает и у той, которая зацеловывает… у той, которой нечего надеть и у той, которая раз в неделю прет домой пакеты с одеждой, которую через пару дней видимо уже нельзя надевать… у той, которая если ест в машине, то крошек больше, чем было еды… у той, которая домашняя и у той, которая Актриса… у той, которая опаздывает, потому что всегда спешит… у той, которая любит и у той, которую любят… у нежной… у вкусной… у красивой… у творческой… у "экономной"… у смешной… у мудрой и милой… у разной…
⠀
В 46 килограммах живет миллион разных Ксю… и я им желаю увеличиваться в многогранностях, но оставаться в 46 килограммах…", – подытожил Александр Эллерт.
Фолловеры Эллерта оценили его поздравление:
- "Это лучшее поздравление, когда в одном человеке целая Вселенная"
- "Шикарное поздравление! С именинницей вас!"
- "Лучшее поздравление, которое доводилось читать"
- "Саша, такие поздравления нужно заносить в книгу рекордов"
Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное