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Эллерт поздравил Мишину с днем рождения странным коллажем (фото)

Сегодня, 14:00

Сегодня актрисе Ксении Мишиной исполнилось 38 лет. Ее бойфренд выбрал очень неоднозначный способ поздравить любимую

Александр Эллерт смешно поздравил Ксению Мишину с днем рождения
Александр Эллерт смешно поздравил Ксению Мишину с днем рождения
Фото: instagram.com/ellert_a

18 июня Ксения Мишина празднует 38-летие. Ее избранник Александр Эллерт, с которым, как мы думали, она рассталась, поздравил любимую как настоящий шоумен – с юмором и подколами.

На своей странице в Instagram Эллерт опубликовал пост, который сопроводил забавным фото. На нем изображен сам Александр и много разной Ксении.

Все это Эллерт сопроводил текстом: "Она у меня на столько разная, что сегодня день рождения не у Ксю, а у всех моих Ксю".

, (@ellert_a)

В посте бойфренд Ксении Мишиной перечислил все "недостатки" актрисы, отметив, что она бывает очень разной, но Эллерт любит ее любой. Вот это признание!

"...У той, которая смеется… у той, которая рычит… и у той, которая фыркает и у той, которая зацеловывает… у той, которой нечего надеть и у той, которая раз в неделю прет домой пакеты с одеждой, которую через пару дней видимо уже нельзя надевать… у той, которая если ест в машине, то крошек больше, чем было еды… у той, которая домашняя и у той, которая Актриса… у той, которая опаздывает, потому что всегда спешит… у той, которая любит и у той, которую любят… у нежной… у вкусной… у красивой… у творческой… у "экономной"… у смешной… у мудрой и милой… у разной…

В 46 килограммах живет миллион разных Ксю… и я им желаю увеличиваться в многогранностях, но оставаться в 46 килограммах…", – подытожил Александр Эллерт.

Фолловеры Эллерта оценили его поздравление:

  • "Это лучшее поздравление, когда в одном человеке целая Вселенная"
  • "Шикарное поздравление! С именинницей вас!"
  • "Лучшее поздравление, которое доводилось читать"
  • "Саша, такие поздравления нужно заносить в книгу рекордов"
Скриншот: instagram.com/ellert_a

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:

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