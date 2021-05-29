Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

Долгое время поклонники пары думали, что Ксения и Александр больше не вместе

Ксения Мишина и Александр Эллерт Фото: instagram.com/holostyak_stb_/

Поклонники Ксении Мишиной и победителя "Холостячки" Александра Эллерта могут спать спокойно – пара вместе. На пост-шоу "Холостяк-11" влюбленные прокомментировали слухи о своем расставании.

Напомним, что еще в апреле Ксения Мишина удалила совместные фото с Эллертом и отписалась от него в Instagram, после чего фолловеры заподозрили, что те расстались.

Через некоторое время Мишина появилась в сторис Эллерта, а теперь они подтвердили, что все еще состоят в отношениях.

"Чего мы будем выносить наружу непонятные телодвижения? Все бывает. Это свойственный отношениям процесс", – сказала Ксения Мишина в эфире пост-шоу.

Александр был более многословен и признался, что из-за рабочих графиков они с Ксюшей редко видятся, но справляться с этим легко.

"Графики не проблема. Она неделю приходит в 5 утра, а я ухожу в 9. Проблема, кто утром пойдет перепарковывать машину", – сказал Эллерт.

Что касается конфликтных ситуаций, то их влюбленные решают сообща – разговаривают друг с другом.

"Садимся, разговариваем. Могу я пообижаться, могу и я чем-то обидеть. И я прошу разговаривать через слово "любимая" – это сразу отпускает", – поделилась Ксения, а Александр добавил, что "В любых отношениях надо принимать и отдавать".

Ранее мы писали, что Холостячка Мишина дала совет Огневич и призналась, что было самым сложным на проекте.

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