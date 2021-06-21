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Королевская семья поздравила принца Уильяма с днем рождения трогательным фото

Сегодня, 14:22

Сегодня герцогу Кембриджскому исполнилось 39 лет. По этому случаю в королевском Instagram опубликовали его фото с семьей

21 июня принц Уильям празднует 39-й день рождения
21 июня принц Уильям празднует 39-й день рождения
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Герцог Кембриджский принц Уильям сегодня празднует день рождения. Мы уже рассказывали самые интересные факты о внуке королевы по случаю его 39-летия. А еще собрали чек-лист на лето для тех, кому хочется классно провести жаркий сезон, но совершенно нет идей.

Королевская семья в официальном Instagram-аккаунте оставила сторис с пожеланием Уильяму "очень счастливого дня рождения" и фотографией на балконе Букингемского дворца. В кадре запечатлены принц Уильям и Кейт Миддлтон с их детьми.

Принц Уильям празднует 39-летие
Фото: instagram.com/stories/theroyalfamily

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Кенсингтонский дворец поблагодарил тех, кто отправил сообщения герцогу, написав в Instagram: "Спасибо за все поздравления с днем рождения и добрые сообщения".

, Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

На фото сын принца Чарльза и принцессы Дианы позирует в саду. Уильям одет в классический темно-синий костюм.

Принц Уильям родился 21 июня 1982 года в госпитале Святой Марии в Лондоне. Через полтора месяца его окрестили в Букингемском дворце. Принц получил полное имя Уильям Артур Филипп Луи.

В настоящее время он второй в очереди на престол. Перед ним – его отец, сын королевы Елизаветы II принц Чарльз.

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Ранее мы писали, что принца Уильяма в детстве сравнили с его дочкой: архивное фото герцога Кембриджского.

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