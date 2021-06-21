Королівська родина привітала принца Вільяма з днем народження зворушливим фото
Сьогодні герцогу Кембриджському виповнилося 39 років. З цієї нагоди в королівському Instagram опублікували його фото із сім'єю
Герцог Кембриджський принц Вільям сьогодні святкує день народження. Ми вже розповідали найцікавіші факти про онука королеви з нагоди його 39-річчя. А ще зібрали чек-лист на літо для тих, кому хочеться класно провести жаркий сезон, але абсолютно немає ідей.
Королівська родина в офіційному Instagram-акаунті залишила сториз із побажанням Вільяму "дуже щасливого дня народження" і фотографією на балконі Букінгемського палацу. У кадрі зображені принц Вільям і Кейт Міддлтон з їхніми дітьми.
Кенсінгтонський палац подякував тим, хто відправив повідомлення герцогу, написавши в Instagram: "Спасибі за всі привітання з днем народження і добрі повідомлення".
На фото син принца Чарльза і принцеси Діани позує в саду. Вільям одягнений в класичний темно-синій костюм.
Принц Вільям народився 21 червня 1982 року в госпіталі Святої Марії у Лондоні. Через півтора місяця його охрестили в Букінгемському палаці. Принц отримав повне ім'я Вільям Артур Філіп Луї.
Нині він другий у черзі на престол. Перед ним – його батько, син королеви Єлизавети II принц Чарльз.
Принц Вільям перехворів на коронавірус – дивіться в сюжеті:
Раніше ми писали, що принца Вільяма в дитинстві порівняли з його донькою: архівне фото герцога Кембриджського.
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