Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Королівська родина привітала принца Вільяма з днем народження зворушливим фото

Сьогодні, 14:22

Сьогодні герцогу Кембриджському виповнилося 39 років. З цієї нагоди в королівському Instagram опублікували його фото із сім'єю

21 червня принц Вільям святкує 39-й день народження
21 червня принц Вільям святкує 39-й день народження
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Герцог Кембриджський принц Вільям сьогодні святкує день народження. Ми вже розповідали найцікавіші факти про онука королеви з нагоди його 39-річчя. А ще зібрали чек-лист на літо для тих, кому хочеться класно провести жаркий сезон, але абсолютно немає ідей.

Королівська родина в офіційному Instagram-акаунті залишила сториз із побажанням Вільяму "дуже щасливого дня народження" і фотографією на балконі Букінгемського палацу. У кадрі зображені принц Вільям і Кейт Міддлтон з їхніми дітьми.

Принц Вільям святкує 39-річчя
Фото: instagram.com/stories/theroyalfamily

Читайте також:
Принци Гаррі та Вільям звинуватили корпорацію BBC в смерті їхньої матері принцеси Діани

Кенсінгтонський палац подякував тим, хто відправив повідомлення герцогу, написавши в Instagram: "Спасибі за всі привітання з днем народження і добрі повідомлення".

, Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

На фото син принца Чарльза і принцеси Діани позує в саду. Вільям одягнений в класичний темно-синій костюм.

Принц Вільям народився 21 червня 1982 року в госпіталі Святої Марії у Лондоні. Через півтора місяця його охрестили в Букінгемському палаці. Принц отримав повне ім'я Вільям Артур Філіп Луї.

Нині він другий у черзі на престол. Перед ним – його батько, син королеви Єлизавети II принц Чарльз.

Принц Вільям перехворів на коронавірус – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що принца Вільяма в дитинстві порівняли з його донькою: архівне фото герцога Кембриджського.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У День батька палац показав зворушливе фото Єлизавети II з Георгом VI і принцом Філіпом У Британії проходять королівські перегони Royal Ascot. Ми зібрали кращі фото різних років Меган Маркл і принцу Гаррі довіряють більше, ніж Кейт Міддлтон і принцу Вільяму - нове опитування
принц Вільям Королівська сім'я
Реклама

Новини партнерів

Ким Кардашьян в бикини без лямок показала "жару"
Ким Кардашьян в бикини без лямок показала "жару"
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
90-е навсегда: 12 самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса
90-е навсегда: 12 самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!

Популярні статті

Сьогодні, 11:31Зірково

Постер Памели Андерсон і вишневий торт: ТОП-10 фактів про іменинника принца Вільяма

Сьогодні, 09:43Events

День Святого Духа: що не можна робити на свято

Сьогодні, 06:20Events

День літнього сонцестояння: красиві привітання в листівках, віршах і смс

Вчора, 08:38Зірково

Все як у житті: Джанабаєва і Меладзе поскаржилися на будні батьків (відео)

Вчора, 07:50Events

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

Вчора, 07:15Events

День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

Вчора, 06:30Events

Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

Вчора, 05:45Events

Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

Вчора, 05:20Events

З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

19 червняМодно

60-ті, блискітки або нюд? Вибираємо актуальний макіяж на випускний

19 червняЗірково

Як російський шоубіз гуляв на дні народження Максима Галкіна (відео)

19 червняЗірково

Пугачова вперше за довгий час заспівала на публіці: як зараз звучить голос співачки

19 червняEvents

Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік

19 червняЗірково

Пугачова і Галкін пристрасно поцілувалися на очах у сотень гостей (відео)

19 червняЗірково

Опра Вінфрі відмовилася бути хрещеною дочки Меган Маркл і принца Гаррі

18 червняЕксклюзив

Чапкіса поховали поруч з Каденюком і Майбородою: фото могили хореографа

Новини партнерів

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мисс Украина Леонила Гузь покрасовалась без одежды
Мисс Украина Леонила Гузь покрасовалась без одежды
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Самые лучшие купальники советских актрис: как они выглядят. Фото
Самые лучшие купальники советских актрис: как они выглядят. Фото
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти