Королівська родина привітала принца Вільяма з днем народження зворушливим фото

Сьогодні герцогу Кембриджському виповнилося 39 років. З цієї нагоди в королівському Instagram опублікували його фото із сім'єю

21 червня принц Вільям святкує 39-й день народження Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Герцог Кембриджський принц Вільям сьогодні святкує день народження. Ми вже розповідали найцікавіші факти про онука королеви з нагоди його 39-річчя. А ще зібрали чек-лист на літо для тих, кому хочеться класно провести жаркий сезон, але абсолютно немає ідей.

Королівська родина в офіційному Instagram-акаунті залишила сториз із побажанням Вільяму "дуже щасливого дня народження" і фотографією на балконі Букінгемського палацу. У кадрі зображені принц Вільям і Кейт Міддлтон з їхніми дітьми.

Принц Вільям святкує 39-річчя

Фото: instagram.com/stories/theroyalfamily

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Кенсінгтонський палац подякував тим, хто відправив повідомлення герцогу, написавши в Instagram: "Спасибі за всі привітання з днем народження і добрі повідомлення".

На фото син принца Чарльза і принцеси Діани позує в саду. Вільям одягнений в класичний темно-синій костюм.

Принц Вільям народився 21 червня 1982 року в госпіталі Святої Марії у Лондоні. Через півтора місяця його охрестили в Букінгемському палаці. Принц отримав повне ім'я Вільям Артур Філіп Луї.

Нині він другий у черзі на престол. Перед ним – його батько, син королеви Єлизавети II принц Чарльз.

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Раніше ми писали, що принца Вільяма в дитинстві порівняли з його донькою: архівне фото герцога Кембриджського.

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