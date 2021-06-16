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Меган Маркл и принцу Гарри доверяют больше, чем Кейт Миддлтон и принцу Уильяму – новый опрос

Сегодня, 16:55

Британская молодежь доверяет герцогам Сассекским, несмотря на все скандалы Меган Маркл и принца Гарри

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Может, британцы и не хотят, чтобы Меган Маркл и принц Гарри крестили свою дочь Лилибет в Лондоне, но тем не менее герцогов Сассекских признали одними из самых уважаемых королевских особ. Они обошли принца Уильяма, Кейт Миддлтон. Организация, которая проводила опрос, опубликовала результаты у себя в Facebook.

Благотворительная организация по охране здоровья молодежи STEM4 провела опрос и проанализировала интерес к ряду знаменитостей и общественных деятелей, включая музыкантов, создателей онлайн-контента, спортсменов и общественных деятелей. Так, по данным исследования выяснилось, что молодежь доверяет Елизавете II, которая набрала 25 процентов голосов. На втором месте оказался принц Гарри с 22 процентами, а третье место заняла его супруга Меган Маркл, которой отдали предпочтение 21 процент опрошенных. Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон доверяют только 10 процентов подростков.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Уильям и принц Гарри
Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Уильям и принц Гарри
Фото: Getty Images

Стоит отметить, члены королевской семьи часто попадают в разные рейтинг. Так, например, Кейт Миддлтон назвали самой ленивой в королевской семье. Одна из организаций подсчитала количество официальных мероприятий, которые посетил каждый член монаршего семейства, и у Кейт Миддлтон оказалось меньше всего.

А вот принц Уильям оказался на первом месте в рейтинге самых сексуальных мужчин в мире. Он обогнал Брюса Уиллиса и не только.

Из-за чего могут поссориться члены королевской семьи – смотрите сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II разрешила нарушить строгое правило – "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй". Теперь можно комментировать заявления, которые искажают высказывания и поступки высокопоставленных членов королевской семьи.

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