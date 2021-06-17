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В Британии проходят королевские скачки Royal Ascot. Мы собрали лучшие фото разных годов

Сегодня, 12:00

Королевские скачки проходят ежегодного в конце июня. В этом году Елизавета II пропустила первые дни мероприятия. Мы собрали фото Ее Величества и других членов семьи на скачках

Royal Ascot проходят ежегодно в конце июня
Royal Ascot проходят ежегодно в конце июня
Фото: Getty Images

В Великобритании продолжаются королевские скачки Royal Ascot, которые обычно проходят каждый год в конце июня. В этом году Елизавета II, внук которой недавно развелся, пропустила первые дни мероприятия. Это связано с мерами безопасности в связи с COVID-19.

Елизавета II на церемонии Trooping the Colour 12 июня 2021 года
Елизавета II на церемонии Trooping the Colour 12 июня 2021 года
Фото: Getty Images

Обычно на скачки собирается почти вся королевская семья, а также другие гости, которые приобрели билет. Это торжественное событие приравнивается к празднику, на котором воссоединяются все члены королевской семьи. Они общаются, отдыхают и, конечно же, болеют за своих любимчиков на забегах.

Событие также известно тем, что многие дамы, которые приходят на мероприятие, выбирают себе экстравагантные шляпки. Эту традицию основала миссис Гертруда Шиллинг, которую благодаря ее безумным нарядам стали называть "Талисманом Аскота".

Life Cегодня собрали 10 самых ярких фото королевской семьи (и не только) на скачках Royal Ascot в разные годы.

Гертруда Шиллинг на Royal Ascot в 1969 году
Гертруда Шиллинг на Royal Ascot в 1969 году
Фото: Getty Images

Елизавета II и принц Филипп на Royal Ascot в 1984 году
Елизавета II и принц Филипп на Royal Ascot в 1984 году
Фото: Getty Images

Елизавета, королева-мать на Royal Ascot в 1984 году
Елизавета, королева-мать на Royal Ascot в 1984 году
Фото: Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз на Royal Ascot в 1986 году
Принцесса Диана и принц Чарльз на Royal Ascot в 1986 году
Фото: Getty Images

Гостьи Royal Ascot в 2006 году
Гостьи Royal Ascot в 2006 году
Фото: Getty Images

Яркие гостьи Royal Ascot в 2019 году
Яркие гостьи Royal Ascot в 2019 году
Фото: Getty Images

Принцессы Беатрис и Евгения на Royal Ascot в 2013 году
Принцессы Беатрис и Евгения на Royal Ascot в 2013 году
Фото: Getty Images

Гостья с необычной шляпкой на Royal Ascot в 2019 году
Гостья с необычной шляпкой на Royal Ascot в 2019 году
Фото: Getty Images

Участник скачек Royal Ascot в 2019 году
Участник скачек Royal Ascot в 2019 году
Фото: Getty Images

Елизавета II на Royal Ascot в 2019 году
Елизавета II на Royal Ascot в 2019 году

В этом году в первый день скачек Royal Ascot на публике появились принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуолльской.

Принц Чарльз с Камиллой, герцогиней Корнуольской
Принц Чарльз с Камиллой, герцогиней Корнуольской
Фото: Getty Images

А также принцесса Анна, Зара и Майк Тиндолл, принц Эдвард и Софи, графиня Уэссекская.

Принцесса Анна на Royal Ascot
Принцесса Анна на Royal Ascot
Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что американский президент Джо Байден после встречи с Елизаветой II признался, что она напомнила ему маму.

Смотрите интересные факты о жизни Елизаветы II:

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