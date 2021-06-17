В Британии проходят королевские скачки Royal Ascot. Мы собрали лучшие фото разных годов
Королевские скачки проходят ежегодного в конце июня. В этом году Елизавета II пропустила первые дни мероприятия. Мы собрали фото Ее Величества и других членов семьи на скачках
В Великобритании продолжаются королевские скачки Royal Ascot, которые обычно проходят каждый год в конце июня. В этом году Елизавета II, внук которой недавно развелся, пропустила первые дни мероприятия. Это связано с мерами безопасности в связи с COVID-19.
Обычно на скачки собирается почти вся королевская семья, а также другие гости, которые приобрели билет. Это торжественное событие приравнивается к празднику, на котором воссоединяются все члены королевской семьи. Они общаются, отдыхают и, конечно же, болеют за своих любимчиков на забегах.
Событие также известно тем, что многие дамы, которые приходят на мероприятие, выбирают себе экстравагантные шляпки. Эту традицию основала миссис Гертруда Шиллинг, которую благодаря ее безумным нарядам стали называть "Талисманом Аскота".
Life Cегодня собрали 10 самых ярких фото королевской семьи (и не только) на скачках Royal Ascot в разные годы.
В этом году в первый день скачек Royal Ascot на публике появились принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуолльской.
А также принцесса Анна, Зара и Майк Тиндолл, принц Эдвард и Софи, графиня Уэссекская.
Ранее мы сообщали, что американский президент Джо Байден после встречи с Елизаветой II признался, что она напомнила ему маму.
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