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Принцы Гарри и Уильям обвинили корпорацию BBC в смерти их матери принцессы Дианы

Сегодня, 13:33

На днях были объявлены результаты расследования скандального интервью принцессы Дианы для BBC в 1995 году. Тогда леди Ди впервые рассказала об измене принца Чарльза и проблемах в их браке

Архивные фото принца Уильяма
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Сыновья покойной принцессы Дианы принцы Уильям и Гарри, которые после ссоры встретились на похоронах дедушки, обвинили британскую корпорацию BBC в нанесении ущерба их матери. По результатам расследования скандального интервью леди Ди, судья заключил, что журналист BBC ("Би-би-си") подделал документы, чтобы вытянуть принцессу Диану на откровенную беседу. Это интервью повлияло на ее дальнейшую жизнь. И хотя издание принесло извинения принцам Гарри и Уильяму, братья записали официальное видеообращение об этой ситуации в Twitter.

В коротком видео принц Уильям отметил, что интервью повлияло на ухудшение отношений его матери, принцессы Дианы и принца Чарльза.

"Это интервью сыграло большую роль в ухудшении отношений между моими родителями и нанесло неоценимый ущерб другим людям. Печально осознавать, что допущенные BBC ошибки значительно повлияли на то, что у нее [принцессы Дианы] развились страхи, паранойя и замкнутость, которые запомнились мне в конце ее жизни. Наша мать погибла из-за этого, и ничего не изменилось. Защищая ее наследие, мы защищаем всех остальных и поддерживаем достоинство, с которым она прожила свою жизнь", – заявил принц Уильям.

Принц Уильям считает, что программа "Панорама", в которой вышло резонансное интервью его мамы, больше не должна выпускаться в эфир после того, как ее авторитет был подорван.

Отметим, что в 1995 году журналист корпорации BBC показал фальшивые выписки с банковских счетов, которые якобы свидетельствовали, что королевское окружение в обмен на деньги рассказывает о личной жизни принцессы прессе. Поэтому Диана тоже решила все рассказать, включая измены ее супруга и свою булимию. В итоге заявления Дианы потрясли королевскую семью, и последствия сказанного преследовали ее всю оставшуюся жизнь до трагической гибели в 1997 году.

Видео: Сегодня

Ранее принц Гарри признался в употреблении алкоголя и наркотиков.

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