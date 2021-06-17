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Принц Уильям обнародовал детское фото и сравнил себя со своими детьми

Сегодня, 10:05

Герцог Кембриджский накануне своего дня рождения решил порадовать поклонников королевской семьи своим архивным детским снимком, сравнив себя в детстве со своими детьми

Принц Уильям, который вместе с братом обвинил корпорацию BBC в смерти их матери принцессы Дианы, опубликовал в Instagram свое детское фото. Совсем скоро, 21 июня, герцогу Кембриджскому исполнится 39 лет. В преддверии праздника Уильям решил поделиться с публикой архивными снимками.

"Сходство между Уильямом и Шарлоттой ясно как день, глядя на эту фотографию", – подписал публикацию принц Уильям.

Принц Уильям опубликовал свое фото в детстве
Принц Уильям опубликовал свое фото в детстве
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

А вот и дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, когда они были помладше. На фото слева – принц Джордж, на фото справа – принцесса Шарлотта. Уже в июле принцу Джорджу исполнится 8 лет. Принцессе Шарлотте в этом году,5 мая, исполнилось 6 лет.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта
Принц Джордж и принцесса Шарлотта
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кроме Джорджа и Шарлотты у принца Уильяма и Кейт Миддлтон есть еще один ребенок – принц Луи. Малыш родился в апреле 2018 года. Недавно ему исполнилось три года.

Принц Луи
Принц Луи
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомилась в 2001 году в шотландском университете Сент-Эндрюс. Сначала они просто дружили, но позже их отношения переросли в романтические.

Герцог и герцогиня Кембриджские венчались в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 2011 году. За свадебной церемонией наблюдал весь мир. За величественным событием следили около 24,5 миллиона человек в прямом эфире только в Великобритании, а оценки глобальной аудитории колеблются от 300 миллионов до двух миллиардов человек. Недавно супруги отметили 10-ю годовщину свадьбы. По такому случаю Кенсингтонский дворец опубликовал два новых портрета герцога и герцогини Кембриджских.

Ранее мы сообщали, что принц Гарри может помириться с принцем Уильямом, если выполнит одно условие.

Из-за чего могут поссориться члены королевской семьи – смотрите сюжете:

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