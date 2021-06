В День отца дворец показал душераздирающее фото Елизаветы II с Георгом VI и принцем Филиппом

На черно-белом снимке, опубликованном в королевском Instagram, запечатлен маленький принц Чарльз

Сегодня во многих странах празднуют День отца. Поздравления с этим трогательным праздником опубликовали представители королевы Елизаветы II в Instagram-аккаунте королевской семьи.

На черно-белой фотографии запечатлены отец Ее Величества – Георг VI, принц Филипп, сама Елизавета, а также маленький принц Чарльз, сидящий верхом на статуе животного. Кадр был сделан в 1951 году.

"Всем папам во всем мире мы желаем вам особенного Дня отца", – говорится в посте.

В этом году королевская семья встречает свой первый День отца без Филиппа, который мирно скончался в возрасте 99 лет в Виндзорском замке в апреле. Георга VI давно нет с Елизаветой II – он умер в 1952-м.

Принц Уэльский Чарльз также отметил День отца эмоциональным постом в своих аккаунтах в социальных сетях Clarence House.

To all Papas everywhere, and to those who may be missing their Dads today, we are thinking of you and wishing you a special #FathersDay. pic.twitter.com/UtAh4GeUgP