В День отца дворец показал душераздирающее фото Елизаветы II с Георгом VI и принцем Филиппом

На черно-белом снимке, опубликованном в королевском Instagram, запечатлен маленький принц Чарльз

Елизавета II с отцом Георгом VI, принцем Филиппом и маленьким принцем Чарльзом Фото: instagram.com/theroyalfamily

Сегодня во многих странах празднуют День отца. Поздравления с этим трогательным праздником опубликовали представители королевы Елизаветы II в Instagram-аккаунте королевской семьи.

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На черно-белой фотографии запечатлены отец Ее Величества – Георг VI, принц Филипп, сама Елизавета, а также маленький принц Чарльз, сидящий верхом на статуе животного. Кадр был сделан в 1951 году.

"Всем папам во всем мире мы желаем вам особенного Дня отца", – говорится в посте.

В этом году королевская семья встречает свой первый День отца без Филиппа, который мирно скончался в возрасте 99 лет в Виндзорском замке в апреле. Георга VI давно нет с Елизаветой II – он умер в 1952-м.

Принц Уэльский Чарльз также отметил День отца эмоциональным постом в своих аккаунтах в социальных сетях Clarence House.

To all Papas everywhere, and to those who may be missing their Dads today, we are thinking of you and wishing you a special #FathersDay. pic.twitter.com/UtAh4GeUgP — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 20, 2021

Чарльз пожелал особого дня папам во всем мире и "тем, кто, возможно, скучает по своим папам сегодня".

В посте есть фотография, на которой он, еще ребенок, со своим отцом Филиппом, снимок Чарльза с его сыновьями принцем Уильямом и принцем Гарри, а также два снимка герцогини Корнуолльской и ее отца.

Супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа похоронили 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На траурной церемонии присутствовали всего 30 членов королевской семьи. Герцог Эдинбургский ушел из жизни в возрасте 99 лет.

Георг VI умер 6 февраля 1952 года в Норфолке. В конце 40-х у отца Елизаветы II значительно ухудшилось здоровье, а в 1951 году ему удалили легкое.

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