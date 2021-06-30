Киркоров закатил вечеринку к 9-летию сына: кого пригласили и что дарили (фото)

Филипп Киркоров, который вчера показал своего сына Мартина-Кристина и трогательно поздравил его с девятилетием, продолжает делиться яркими фотографиями с праздника. Несмотря на некруглую дату, артист подготовил грандиозное мероприятие, чтобы его сын был доволен. Праздник прошел в шикарном доме певца, где собрались звезды эстрады, близкие друзья и родные. На дне рождении наследника Киркорова засветились Джиган, Тимати, Андрей Малахов, подопечная артиста Наталья Гордиенко и многие другие звезды. Как все прошло – показываем далее.
Каждый может создать для себя такие же яркие воспоминания, тем более, что лето в самом разгаре. Как отдохнуть в этом сезоне на максимум и успеть все – узнайте в 10 лайфхаках.
Звездные гости
На фотографиях, опубликованных в Instagram, Киркоров показал рэпера Джигана с его детьми, певца Тимати вместе с его супругой и детьми, а также свою подопечную Наталью Гордиенко, которая выступала на "Евровидении-2021".
Появилась и певица Валерия со своим супругом, продюсером Иосифом Пригожиным. Две семьи радостно позировали вместе.
Вечеринка в стиле футбола
Конечно же, не обошлось и без творчества в этот вечер. Темой вечеринки был выбран "футбол", поэтому Мартин предстал перед гостями в футбольной форме, а сам дом был украшен воздушными шарами в виде футбольных мячей. Другим нарядом Мартина стал комплект от любимого бренда Киркорова – Versace.
Для Мартина сделали оригинальный торт с изображением знаменитого футболиста Лионеля Месси.
Кстати, на празднике был и Дава, из-за фото с которым недавно разгремелся скандал.
Что подарили сыну Киркорова?
Сложно даже сосчитать, сколько подарков в тот вечер получил Мартин Киркоров. Коллеги артиста вручали ему в тот вечер конверты, конфеты и презенты в ярких упаковках. И, пожалуй, одним из главных подарков от звездного отца стало продолжение празднования – на следующий день после вечеринки Киркоров с Мартином и его друзьями отправились на отдых.
Артист опубликовал видео, на котором они всей компанией садятся в частный самолет и летят в морскую столицу Болгарии – Варну – историческую родину Киркорова.
Напомним, что Мартин-Кристин Киркоров родился 29 июня в 2012 году с помощью суррогатной матери, как и его старшая сестра Алла-Виктория. Девочку Киркоров назвал в честь своей бывшей супруги, Аллы Пугачевой, а также своей мамы, Виктории Киркоровой.
Смотрите о самом популярной ТикТок хаусе в Украине:
Ранее мы рассказали, почему Минкульт удалил Киркорова из черного списка.