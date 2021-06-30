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Кіркоров закотив вечірку до 9-річчя сина: кого запросили і що дарували (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
30 червня, 16:00
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29 червня синові попкороля естради Філіпа Кіркорова виповнилося дев'ять років. Зірковий тато вирішив як слід відсвяткувати цей день і влаштував своєму чаду свято мрії
Кіркоров влаштував масштабне свято синові
Кіркоров влаштував масштабне свято синові / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров, який вчора показав свого сина Мартіна-Крістін і зворушливо привітав його з дев'ятиріччям, продовжує ділитися яскравими фотографіями зі свята. Попри некруглу дату, артист підготував грандіозний захід, щоб його син був задоволений. Свято пройшло в шикарному будинку співака, де зібралися зірки естради, близькі друзі та рідні. На дні народження спадкоємця Кіркорова засвітилися Джиган, Тіматі, Андрій Малахов, підопічна артиста Наталія Гордієнко та багато інших зірок. Як все пройшло – показуємо далі.

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Зоряні гості

На фотографіях, опублікованих в Instagram, Кіркоров показав репера Джигана з його дітьми, співака Тіматі разом з його дружиною і дітьми, а також свою підопічну Наталію Гордієнко, яка виступала на "Євробаченні-2021".

Тіматі і Джиган з синами, Наталія Гордієнко на дні народження сина Кіркорова
Тіматі і Джиган з синами, Наталія Гордієнко на дні народження сина Кіркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

З'явилася і співачка Валерія зі своїм чоловіком, продюсером Йосипом Пригожиним. Дві сім'ї радісно позували разом.

Кіркоров з сином, Валерія і Йосип Пригожин з донькою
Кіркоров з сином, Валерія і Йосип Пригожин з донькою / Фото: instagram.com/fkirkorov

Вечірка в стилі футболу

Звичайно ж, не обійшлося і без творчості у цей вечір. Темою вечірки був обраний "футбол", тому Мартін постав перед гостями в футбольній формі, а сам будинок був прикрашений повітряними кулями у вигляді футбольних м'ячів. Іншим образом Мартіна став комплект від улюбленого бренду Кіркорова – Versace.

Філіп Кіркоров з сином, співачкою Жасмин і її дітьми
Філіп Кіркоров з сином, співачкою Жасмин і її дітьми / Фото: instagram.com/fkirkorov

Для Мартіна також створили оригінальний торт із зображенням знаменитого футболіста Ліонеля Мессі.

До речі, на святі був і Дава, через фото з яким нещодавно відбувся скандал.

Кіркоров з сином і Дава
Кіркоров з сином і Дава / Фото: instagram.com/fkirkorov

Що подарували синові Кіркорова?

Складно навіть порахувати, скільки подарунків того вечора отримав Мартін Кіркоров. Колеги артиста вручали йому в той вечір конверти, цукерки та подарунки в яскравих пакуваннях. І, мабуть, одним з головних подарунків від зіркового батька стало продовження святкування – наступного дня після вечірки Кіркоров з Мартіном і його друзями відправилися на відпочинок.

Артист опублікував відео, на якому вони всією компанією сідають в приватний літак і летять в морську столицю Болгарії – Варну – історичну батьківщину Кіркорова.

Нагадаємо, що Мартін-Крістін Кіркоров народився 29 червня у 2012 році с допомогою сурогатної матері, як і його старша сестра Алла-Вікторія. Дівчинку Кіркоров назвав на честь своєї колишньої дружини, Алли Пугачової, а також своєї мами, Вікторії Кіркорова.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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