Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Коротко и по делу. Почему Минкульт удалил Киркорова из черного списка

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела политика
29 июня, 14:55
Копировать ссылку
Сайт "Сегодня" разобрался, почему артиста внесли в черный список, и могут ли его лишить звания Народного артиста Украины
Минкульт удалил Киркорова из черного списка через три дня. Коллаж: "Сегодня"
Минкульт удалил Киркорова из черного списка через три дня. Коллаж: "Сегодня"

Российский певец Филипп Киркоров всего три дня пробыл в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Сайт "Сегодня" рассказывает, почему артист попал в черный список, и что об этом говорит сам Киркоров.

Что произошло?

23 июня Министерство культуры и информационной политики Украины после обращения Службы безопасности включило Киркорова в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Однако уже 27 июня СБУ направило в Минкульт новое письмо, но только с просьбой отозвать предыдущее.

В пресс-службе СБУ нам рассказали, что отозвали предыдущее письмо из-за разъяснения Минкульта.

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной проработке данного вопроса", – сообщили "Сегодня" в СБУ.

За что внесли Киркорова в список?

Как объяснили в СБУ, певца Филиппа Киркорова включили в список из-за "неоднократных пропагандистских концертов и его заявлений, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров – это часть России".

После внесения артиста в черный список в Украине должны были перестать показывать телепередачи с его участием.

Что говорил Киркоров?

После того, как артист узнал, что его внесли в черный список, он записал видеообращение, в котором назвал это все "абсурдом".

"Я должен сказать спасибо таким чиновникам. Они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло нужно гордится. Гордиться попасть в этот список. На самом деле, это не Киркоров – это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", – прокомментировал певец.

Певец отметил, что в его доме продолжают звучать украинские песни и он всегда рад видеть в своем доме украинских гостей.

После того, как Киркорова исключили из списка, он сказал, что "переполнен чувством гордости и радости".

"Включили – исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!", – сказал Киркоров.

Он также добавил, что "каждый человек вправе сам решать, что ему слушать и смотреть".

"Вы доказали всему миру, что ваш голос, голос народа сильнее любой закорючки бюрократичных чиновников. Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", – добавил артист.

Могут ли его лишить звания Народного артиста Украины?

Артиста наградили званием Народного артиста Украины как продюсера Ани Лорак, которая прошла в финал "Евровидения". Как рассказали в Минкульте, лишить Киркорова этого звания можно, но как это будет происходить – неизвестно.

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко рассказал, что нужно делать для того, чтобы Киркоров больше не носил звание "народного" в Украине.

"Нужно, чтобы СБУ подала в суд на него (Киркорова. – прим. ред.), что он нарушил закон, потом суд решил снять с него звание Народного артиста Украины и потом лишить его возможность въезжать", – сказал Бебешко.

Юлия Ляхова
Юлия Ляхова Редактор раздела политика

Команда Segodnya.ua ставит перед собой четкие цели и уверенно идет к ним – поэтому я с ними с сентября 2020-го. Закончила факультет журналистики ДНУ им. Олеся Гончара. Работала редактором новостей в интернет-изданиях Podrobnosti.ua и Факты ICTV.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
08
дней
02
часов
02
минут
49
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять