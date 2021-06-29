Коротко и по делу. Почему Минкульт удалил Киркорова из черного списка

Сайт "Сегодня" разобрался, почему артиста внесли в черный список, и могут ли его лишить звания Народного артиста Украины

Минкульт удалил Киркорова из черного списка через три дня. Коллаж: "Сегодня"

Российский певец Филипп Киркоров всего три дня пробыл в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Сайт "Сегодня" рассказывает, почему артист попал в черный список, и что об этом говорит сам Киркоров.

Что произошло?

23 июня Министерство культуры и информационной политики Украины после обращения Службы безопасности включило Киркорова в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Однако уже 27 июня СБУ направило в Минкульт новое письмо, но только с просьбой отозвать предыдущее.

В пресс-службе СБУ нам рассказали, что отозвали предыдущее письмо из-за разъяснения Минкульта.

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной проработке данного вопроса", – сообщили "Сегодня" в СБУ.

За что внесли Киркорова в список?

Как объяснили в СБУ, певца Филиппа Киркорова включили в список из-за "неоднократных пропагандистских концертов и его заявлений, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров – это часть России".

После внесения артиста в черный список в Украине должны были перестать показывать телепередачи с его участием.

Что говорил Киркоров?

После того, как артист узнал, что его внесли в черный список, он записал видеообращение, в котором назвал это все "абсурдом".

"Я должен сказать спасибо таким чиновникам. Они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло нужно гордится. Гордиться попасть в этот список. На самом деле, это не Киркоров – это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", – прокомментировал певец.

Певец отметил, что в его доме продолжают звучать украинские песни и он всегда рад видеть в своем доме украинских гостей.

После того, как Киркорова исключили из списка, он сказал, что "переполнен чувством гордости и радости".

"Включили – исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!", – сказал Киркоров.

Он также добавил, что "каждый человек вправе сам решать, что ему слушать и смотреть".

"Вы доказали всему миру, что ваш голос, голос народа сильнее любой закорючки бюрократичных чиновников. Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", – добавил артист.

Могут ли его лишить звания Народного артиста Украины?

Артиста наградили званием Народного артиста Украины как продюсера Ани Лорак, которая прошла в финал "Евровидения". Как рассказали в Минкульте, лишить Киркорова этого звания можно, но как это будет происходить – неизвестно.

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко рассказал, что нужно делать для того, чтобы Киркоров больше не носил звание "народного" в Украине.

"Нужно, чтобы СБУ подала в суд на него (Киркорова. – прим. ред.), что он нарушил закон, потом суд решил снять с него звание Народного артиста Украины и потом лишить его возможность въезжать", – сказал Бебешко.