Киркоров поздравил сына с 9-летием: смотрите, как выглядит наследник певца

Сегодня сын Филиппа Киркорова мартин празднует день рождения. Звездный папа показал архивные семейные кадры

Филипп Киркоров поздравил сына Мартина с днем рождения / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров, которого Минкульт удалил из черного списка, празднует день рождения сына. Сегодня Мартину исполнилось 9 лет.

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Король российской поп-сцены выложил в Instagram видео с семейными кадрами, на которых запечатлены сам Киркоров и его дети.

"Сынок, с днем рождения! Мартин, ты моя надежда и моя гордость! Перед тобой открыт целый мир, миллион возможностей, тысячи дверей ― выбери правильную!", – написал в публикации Филипп.

Отметим, что у мальчика есть свой аккаунт в соцсети. На него подписаны 178 тысяч пользователей.

Мартин-Кристин Киркоров родился 29 июня 2012 года. Тогда его отец выступал на концерте. О появлении сына Киркоров сообщил зрителям со сцены.

У певца есть дочь – Алла-Виктория, которая старше брата на один год. Оба ребенка Киркорова родились при помощи суррогатной матери в США. Девочку Филипп назвал в честь Алла Пугачевой и своей матери Виктории Киркоровой.

23 июня Министерство культуры и информационной политики Украины после обращения Службы безопасности включило Киркорова в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Однако уже 27 июня СБУ направило в Минкульт новое письмо, но только с просьбой отозвать предыдущее.

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