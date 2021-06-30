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Тина Кароль обнажилась со змеей на теле. Фанаты назвали видео "Ноченька 2.0"

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 июня, 11:05
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Перед премьерой нового клипа Тина Кароль выпустила интригующий тизер. В ролике артистка полностью обнажилась перед камерами в студии
Тина Кароль снялась обнаженной
Тина Кароль снялась обнаженной

Певица Тина Кароль, которая ранее снялась в полупрозрачном платье, лежа на полу, снова удивила поклонников. Уже завтра артистка выпустит долгожданное музыкальное видео на свой новый трек "Красиво", а пока решила поделиться эффектным роликом-анонсом. Раз уж жаркий сезон в самом разгаре, значит, самое время летних развлечений. Как успеть все и позволить себе все – узнайте в 10 лайфхаках.

Короткое видео появилось в Instagram-аккаунте Тины Кароль. В кадре певица позирует обнаженной, сидя на полу в студии, в то время как на ее теле извивается змея. Видео сопровождается завораживающей музыкой.

"Будет красиво, 1 июля", – написала Тина Кароль.

Поклонники артистки были впечатлены увиденным.

  • "Как дышать то теперь!?"
  • "Охренеть"
  • "Офигеть"
  • "Я так боюсь змей, смотрю и мурашки"

Также многим фанатам артистки ролик напомнил ее старый музыкальный клип на песню "Ноченька". В нем Тина Кароль также снялась обнаженной.

  • "Ноченька с новым героем возвращается"
  • "Ноченька 2? Нет, это лучше"
  • "Ноченька со змеей?"

Смотрите в сюжете захватывающую историю карьеры Тины Кароль:

Ранее Тина Кароль ушла с собственного концерта из-за мокрой сцены.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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