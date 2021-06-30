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19-летний сын Королевой тайно женился? Тарзан прокомментировал слухи

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 июня, 14:13
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Сын Наташи Королевой Архип в феврале сделал предложение своей девушке. С тех пор в Сети стали говорить о скорой свадьбе звездного наследника
Тарзан опроверг слухи о свадьбе сына
Тарзан опроверг слухи о свадьбе сына / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Внимательные подписчики Наташи Королевой рассмотрели на одном из видео обручальное кольцо на руке Архипа – сына певицы. В Сети стали обсуждать, что 19-летний Архип женился. Семья Наташи Королевой опровергла слухи о тайной свадьбы сына певицы.

"Нет, неправда, конечно", – прокомментировал новость о свадьбе сына Сергей Глушко Telegram-каналу "Звездач".

Напомним, слухи о женитьбе Архипа ходят не первый месяц. Известно, что сын Наташи Королевой встречается со стриптизершей Мелиссой Фокс. Пара познакомились в компании общих друзей. Поначалу девушка не знала, что ее парень – сын звездных родителей. Архип сделал Мелиссе предложение еще в феврале, в День святого Валентина, через семь месяцев после знакомства. Как пишут российские СМИ, пара уже несколько месяцев живет в доме певицы.

Ранее Наташа Королева уже отмечала, что в Сети еще не раз будут слухи о свадьбе ее сына.

"Архип – привлекательный молодой человек, а потому в его жизни будет еще не одна "фейковая" церемония. "Будем отмечать!" – прокомментировала звездная мама.

Тарзан поддержал жену и заявил, что Архипу не стоит торопиться. По мнению отца, сын еще слишком молод и ему нужно набраться жизненного опыта. Также он думает, что у наследника будет еще не одна девушка.

Смотрите сюжет о самых провокационных слухах о звездах:

Ранее мы рассказывали, что известно об избраннице сына Наташи Королевой и Тарзана.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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