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Новые фото правнука Елизаветы II рассмешили Сеть: Посмотрите на его сердитое лицо!

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 июня, 13:59
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Принцесса Евгения опубликовала забавное фото с сыном на фоне деревянных слонов. Подписчики Евгении заметили, что у малыша не очень довольный вид на одном из снимков

Принцесса Евгения впервые стала мамой в начале февраля этого года. В отличие от Меган Маркл и принца Гарри, которые почти не публикуют фото со своим сыном Арчи, Евгения уже несколько раз показывала публике своего сына Августа. На этот раз принцесса в Instagram-профиле опубликовала фото, которое подняло настроение многим ее подписчикам.

На снимке внучка Елизаветы II держит своего сына, стоя рядом с огромным деревянным слоном. И если Евгения широко улыбается, то Август, похоже, не в восторге от прогулки и фотосессии. На это обратили внимание многие подписчики Евгении.

Принцесса Евгения опубликовала новые фото с сыном
Принцесса Евгения опубликовала новые фото с сыном / Фото: instagram.com/princesseugenie

В комментариях фолловеры принцессы начали шутить:

  • Ох, посмотрите на это маленькое сердитое личико Августа!
  • Лицо Августа на первом снимке...
  • Лицо малыша напоминает мне королеву – на некоторых фото она выглядит сердито.
  • Он выглядит очень довольным, ха-ха. Слишком милый малыш!
  • Слишком мило! Он перенял угрюмое выражение лица от принца Джорджа (сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. – Ред.)!
  • Милое угрюмое личико!
Скриншот: Instagram

Чтобы сделать эти фото, принцесса Евгения с сыном посетили Грин-парк в Лондоне. В Украине тоже есть множество красивых мест. Ранее мы подготовили крутой автогайд для любителей путешествий на машине.

В октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Она девятая по линии наследования престола, при этом не исполняет обязанностей члена королевской семьи.

Ранее принцесса Евгения уже делилась снимками своего сына Августа.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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