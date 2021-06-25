Как сейчас выглядит дочь Лилии Подкопаевой, которую крестила Ани Лорак (фото)

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева у себя в Instagram опубликовала редкое фото с 14-летней дочерью Каролиной

Лилия Подкопаева показала редкое фото со старшей дочкой Каролиной / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Гимнастка Лилия Подкопаева, которая недавно заявила о краже номеров ее машины, редко у себя в соц сетях показывает семейные снимки. Чаще всего гимнастка делится фото с детьми, когда есть какой-то повод. На этот раз олимпийская чемпионка решила сделать исключение и у себя в Instagram опубликовала снимок со взрослой дочкой Каролиной, которая является крестницей Ани Лорак.

"В жизни нет ничего случайного, все, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте", – подписала фото с дочкой гимнастка.

Лилия Подкопаева показала взрослую дочь Каролину / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

В Сети подписчики оценили новое фото мамы с дочкой и не скупились на комплименты.

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Напомним, Лилия Подкопаева является мамой троих детей. Спортсменка воспитывает сына Вадима, дочь Каролину от Тимофея Нагорного и дочь Эвелину, которую она родила в 2019 году от бизнесмена Игоря Дубинского.

Ранее олимпийская чемпионка дала официальный комментарий касательно инцидента, который произошел на дорогах Киева – тогда автомобиль марки Mercedes задавил перебегающих дорогу утят. Лилия заявила, что номерной знак на авто действительно зарегистрирован на ее автомобиль марки Lexus. Спортсменка отметила, что ни она, ни ее семья не причастны к инциденту.

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