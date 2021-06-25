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Як Тіна Кароль готувала екстрим на роликах для Atlas Weekend прямо в готелі в Казахстані (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
25 червня, 16:13
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Тіна Кароль стала хедлайнером популярного музичного фестивалю. Зі своєю командою артистка придумала неймовірний виступ, реалізація якого дуже непроста
Тіна Кароль репетирує в готелі своє шоу для Atlas Weekend
Тіна Кароль репетирує в готелі своє шоу для Atlas Weekend / Фото: Скріншот з YouTube

Співачка Тіна Кароль, яка готує шоу з небезпечним трюком на мотоциклі, продовжує розкривати залаштунки підготовки до Atlas Weekend. Співачка виступить 5 і 6 липня, до яких залишилося трохи більше ніж тиждень. Тому навіть під час поїздки в Казахстан артистка не припиняла працювати зі своєю командою і репетирувати. Якщо у вас теж насичене літо, то відмінним варіантом перезавантаження стане одноденна поїздка по місцях Київщини на електрокарі Jaguar.

На YouTube-каналі Тіни Кароль вийшло нове відео, присвячене підготовці до шоу. У ролику можна побачити моменти, як команда артистки обговорює технічний бік виступу, а сама Тіна репетирує на роликах прямо в готелі в Астані.

У шоу Тіни Кароль також буде використана технологія, яка в Україні ще не застосовувалася раніше.

"Під час концерту Тіну знімають онлайн камери. Ці камери ми пускаємо через сервіс, через програму. Для кожного номера свій ефект. Це графіка в реальному часі", – розповіла команда співачки.

Скріншот YouTube

Паралельно з репетиціями для масштабного шоу, Тіна разом зі своїм хореографом-постановником Мариною Кущевою готувалася і до фільмування кліпу. Через різницю в часі та насичений графік, співачці доводилося вставати о третій годині ранку і репетирувати хореографію.

Дивіться відео про підготовку шоу Тіни Кароль:

Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend у 2021 році буде дебютним. Уже відомо, що з нею на сцені виступатиме барабанщик популярного американського співака Джастіна Бібера.

Atlas Weekend триватиме до 11 липня. Більшість заявлених артистів заходи – українські.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль пояснила, чому не виступає в Росії, і пояснила це самоідентифікацією.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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